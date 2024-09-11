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韓女健身玩手機出意外！40公斤槓片砸臉導致腦震盪 店家1原因拒賠

香港01／ 撰文：喬納森
事主使用「腿推機」，做到一半時突然停下似是休息，並從身旁拿取手機在看。（影片截圖）
事主使用「腿推機」，做到一半時突然停下似是休息，並從身旁拿取手機在看。（影片截圖）

健身要注意安全，否則健身不成反變傷身。韓國有1名40多歲女子到健身室做運動，使用推腳機時突然停下看手機，冷不防腳踏板連同40公斤槓片砸到她的臉上，送院發現出現腦震盪。事發過程影片在網上瘋傳，令人震驚。

事後涉事健身室認為是事主使用器材不當，不道歉且拒絕退款，反追討事主違約金。

綜合外媒報道，事發8月13日晚上，40多歲女子在京畿道果川市的一間健身房做運動。從閉路電視拍下的影片可見，當時事主在使用「腿推機」，做到一半時突然停下似是休息，並從身旁拿取手機在看。她雖然拉起了器材側邊的固定卡榫，然而人卻沒有離開座位，而器材的卡榫疑似並未被固定，不一會重40公斤的槓片，連同沉重的鐵架腳踏板正面地砸在這位事主臉上。

女子當即痛苦得用手摀住臉部，在場女性也前來幫忙，其後將事主送醫檢查，她被醫院診斷出現腦震盪，且身心嚴重受創。事主表示：「被器材擊中臉部的瞬間，感覺就像是被閃電打中一樣。」

可是，出事後涉事健身室不承認疏失，認為事故是因事主使用器材時「操作不當」所致，使用完畢後未將腿推機踏板確實固定，才會造成傷害，因此拒絕事主退款要求，不道歉之餘，更要求事主必須繳付違約金。

器材的卡榫疑似並未被固定，不一會重40公斤的槓片，連同沉重的鐵架腳踏板正面地砸在這位事主臉上。（影片截圖）
器材的卡榫疑似並未被固定，不一會重40公斤的槓片，連同沉重的鐵架腳踏板正面地砸在這位事主臉上。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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