為討好戀童癖男友！英國狠母下藥迷暈6歲女 警搜出照片揭心寒內情

父母理應保護子女，但這位狠母卻主動加害年幼女兒，實在天理不容！英國1名單親媽媽為了討好有戀童癖好的男友，竟然下藥迷暈自己的6歲親生女兒，繼而任由男友蹂躪，事件最終東窗事發被捕。警方調查時搜獲與案作相關的性侵照片，雖然體檢報告顯示女童沒有遭到強姦，但法官認為案情嚴重，涉案母親及男友分別被判入獄17年和13年。

32歲單親母網上認識43歲男友

涉案情侶同樣來自康瓦耳郡（Cornwall），據了解，32歲的母親於2019年離婚成為單親媽媽，獨自照顧6歲女童。在2021年5月，母親在網上認識了1名43歲男子，他們開始見面，並由朋友發展成戀人，其後男友透露有戀童癖好，母親獲悉後，竟願意出賣自己女兒。

2人於2021年7月至12 月期間密謀犯案，女方曾透過訊息聲稱孩子通常會在晚上7點前睡覺，男方可以在晚上7點30分後過來，甚至計劃讓女兒服用具鎮痛作用的曲馬多（Tramadol），藥力約於晚上8點左右發揮作用，讓男友返家可以得逞獸慾，而且把過程拍下。

遺留手機洩密揭犯案

涉案男子同年將手機遺留在酒吧內，其他人見到手機藏有女童遭性虐的證據，事件因而曝光，受害女童被安排離開母親。警方接手調查後，從犯人手機內獲相片，涉案情侶因而被控，案件由陪審團審理。

女被告承認分享女兒私處照片

女被告辯稱沒有向女兒餵食任何藥物，亦沒有打算餵藥，堅稱永遠不會允許男友性侵其女兒，但她承認向男友分享女兒私處的照片，原因是女兒有皮疹，但拍攝當日正值聖誕節，診所沒有開門，拍攝目的只是記錄女兒病情，但她不慎將照片傳送給男友，至於其他不雅照片，她堅稱無意發布，僅供個人觀看，其他人理應不會看到。

2人罪成被判重囚

體檢報告顯示受害女童沒有遭到強姦，但陪審團不接納女被告說法，判處2人罪成，男被告承認串謀強姦13歲以下兒童、串謀插入性侵13歲以下兒童，以及虐待兒童罪，被判入獄13年。女被告被判犯有同樣罪行，另被加控向女兒餵食有毒物質，被判囚17年，他們未來20年會受到《性傷害預防令》監管。

法官批評被告罪行「完全超出有正確思維人士的理解範圍」、「徹底背叛（受害人）」，警方代表事後形容「這是1宗令人極度痛心的案件，歡迎判決」，同時感謝有份幫助警方調查的人士。

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文章授權轉載自《香港01》