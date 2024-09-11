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斬立決！結婚20分鐘發現新郎偷吃伴娘 她果斷立馬休夫

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女子在婚禮上發現新郎和伴娘出軌，結婚數小時後，立刻決定離婚。示意圖／ingimage
一位女子在婚禮上發現新郎和伴娘出軌，結婚數小時後，立刻決定離婚。示意圖／ingimage

原本是許諾守護一生的結婚誓言，結果效力僅僅只有20分鐘。國外一名31歲的女性，在婚禮儀式結束後，意外發現新郎伴娘早就暗通款曲，於是直接在婚禮上曝光兩人的出軌行為，並在數小時後提出離婚

根據「IRISH Mirror」報導，一位女子在國外論壇「Reddit」發文寫道，她與30歲的男友諾亞（Noah）從高中時期就認識，大二時開始交往，畢業後不久，兩人決定結婚共度一生。她非常開心能嫁給她一生的摯愛，於是邀請她的閨密好友吉雅（Gia）擔任伴娘，一起為自己的人生大事進行籌劃安排。

沒想到，開始準備結婚的過程中，漸漸發現男友和閨密出現一些奇怪的舉動。例如，大家一起去試裝時，諾亞和吉雅兩人同時消失了一段時間，在那段消失的時間裡，吉雅竟穿著新娘婚紗和穿著西裝的諾亞扮起新人，說是為明年自己和未婚夫珀西（Percy）的婚禮預習，讓原PO詫異又生氣。

原PO表示，離婚期越近兩人的舉動越怪異，未婚夫諾亞不僅改了手機密碼，還以「太忙了」為理由，越來越晚回家，沒時間陪她。而閨密吉雅也常找藉口推託，不再像從前一樣跟原PO經常聚會。

終於到了結婚的日子，原PO表示，當儀式要開始時，諾亞和吉雅兩人又同時不見，約5分鐘之後才相繼出現。結婚儀式進行了約20分鐘，在切完蛋糕後，她的「丈夫」和伴娘又消失了，大家忙著找人時，另一位伴娘告訴她：「你丈夫和伴娘正在外面親熱」，還傳照證實。

原PO看到照片後火冒三丈，回到婚宴現場，跟歌手要了麥克風，直接向現場所有人宣布諾亞和吉雅兩人外遇的事，讓所有賓客都嚇了一跳。

最後，原PO和丈夫及伴娘對質，並將事情告訴了吉雅的未婚夫珀西，在婚禮數小時後，原PO決定離婚，結束這個不忠實的短命婚姻。

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