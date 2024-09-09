隔110年再開棺！中世紀聖女遺骸保存狀態曝光 科學團隊驚呼不可思議
西班牙阿維拉教會（Diocese of Avila）時隔110年再度重啟中世紀「聖女大德蘭」（St. Teresa of Avila）棺木，發現其臉部自1582年逝世至今依舊保持「完好無缺」，令在場科學研究團隊及神職人員大感不可思議。
福斯新聞網（Fox News）報導，阿維拉教會於8月28日發表新聞稿，出於研究聖女大德蘭的心臟、手與手臂的目的，繼1914年之後再度展開複雜的程序重啟棺木。
沒想到，研究人員與神父、修女發現，聖女大德蘭的遺骸「自1582年起保持並未腐爛」的狀況。聖女大德蘭是12世紀羅馬天主教加爾默羅會（Discalced Carmelite）修女。
教會新聞稿提到，重啟大德蘭棺木的過程非常複雜，首先必須拆除銀棺的大理石板，隨後在特定房間，由義大利科學醫療團隊和教會成員監督，打開棺木。而整個流程亦經過教廷批准。
根據神父基薩耶（Marco Chiesa）描述，遺骸保存非常好，教會查閱1914年照片確認遺骸是否發生變化，臉部和腳部等未覆蓋部分與1914年情況相同，「沒有膚色，因為皮膚已經木乃伊化，不過由其臉部中間依舊可見」，他補充，專家醫生幾乎能清楚看到大德蘭的臉。
大德蘭是西班牙修女、天主教會神秘主義者，也是精神經典的作者。她發起加爾默羅會改革，恢復並強調默觀沉思；1970年獲教宗保祿六世頒佈「教會聖師」（Doctor of the Church），是首位獲得這項頭銜的女性。
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