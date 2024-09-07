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體力全耗盡！泰男海上漂流2天奇蹟生還 竟靠「甘蔗汁」 續命

香港01／ 撰文／成依華
泰媒9月6日報道，泰國一名漁民在海上漂流2天1夜後生還獲救，他談到自己當時在海中央已經筋疲力盡，幸好突然有一瓶甘蔗汁在附近漂浮，「拯救」他的性命。示意圖／ingimage
泰媒9月6日報道，泰國一名漁民在海上漂流2天1夜後生還獲救，他談到自己當時在海中央已經筋疲力盡，幸好突然有一瓶甘蔗汁在附近漂浮，「拯救」他的性命。示意圖／ingimage

泰媒9月6日報道，泰國一名漁民Suntorn Khaosom在海上漂流2天1夜後生還獲救，他談到自己當時在海中央已經筋疲力盡，幸好突然有一瓶甘蔗汁在附近漂浮，「拯救」他的性命，他最終漂流至離島，成功向當地人士求救。

泰國皇家海軍6日發文稱，男子Suntorn Khaosom於沙敦府海岸墮海後，在海中央漂浮2天1夜後獲救，形容是個奇蹟。

男子9月3日乘坐漁船時墮海，他曾嘗試游回船邊但失敗，只能目送漁船遠去，他也曾大叫，但沒有人聽到。後來船上人士終於發現Suntorn Khaosom失蹤，向救援部門求助，但也未能找回他，遍尋不獲。

根據Suntorn Khaosom所指，到了3日下午，在海中央的他感到愈來愈沮喪和絕望，只好祈禱，並許願如果能獲救，他就會出家7日。為了在漂浮期間保留體力、減輕負擔，他也脫掉身上衣物。

Suntorn Khaosom稱，到了4日早上，他感到體力耗盡，猛烈的太陽使他更加口渴，他形容此時出現奇蹟，當時有一瓶甘蔗汁於海中漂流，讓他能夠抓起並喝掉，解渴充飢，讓他能夠活過一天。

至9月4日晚上，他再幸運地獲水流把他帶到沙敦府的Bulon Mai Phai離島，在抵岸後，他開始在島上探索，最終找到島上的國家公園職員，向他們求助，9月5日，救援部門終接獲找到他的消息，並派出隊伍接回Suntorn Khaosom。

Suntorn Khaosom終與家人重聚，並感激救援人員的幫助。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 海上漂流 甘蔗

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