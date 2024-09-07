快訊

攻擊「柯媽養出貪汙犯」！柯文哲新竹老家門口遭貼上銬照 網：有點過了

聯合報社論／柯文哲的奇幻江湖，一夕從顛峰跌進谷底

資深果粉用iPhone多年想換手機「該跳槽安卓？」網掀戰：注意它的穩定性

哥哥1舉動點燃導火線…弟放火燒房門、持菜刀砍手腳胸 律師揭內情求輕判

香港01／ 撰文：李納德
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

兄弟反目最終縱火又砍人。新加坡一對父母離異的兄弟自幼關係欠佳，弟弟去年暫時搬回父親家，早上發現哥哥將牙線放在自己的牙刷上，即自製噴火器燒爛廁所肥皂架，兄長再以「關WIFI」還擊，他一氣下放火燒哥哥房門，再用菜刀砍傷哥哥的手、腳、胸。哥哥事後送院進行神經修復手術，其手指可能永久性麻痺。弟弟日前已承認持危險武器蓄意傷人罪，律師求情指，他從小遭到哥哥虐待，更因此患上憂鬱症，事件起因也是哥哥挑釁，希望法官輕判。

新加坡傳媒報導，當地27歲男子符明才（音譯）因為不滿哥哥的行為，自製噴火器燒兄長的房門再用菜刀砍傷對方。案情指，符男父母2000年離異後，他一直和母親同住，兄長及妹妹則和父親住，成長過程中他和兄長關係欠佳。2023年母親搬走後，符男需暫時搬到父親家中。

兄長將牙線放在弟弟牙刷上

2023年6月，符男早上起床，發現哥哥將牙線放在自己的牙刷上，即火冒三丈，自製噴火器將廁所肥皂架燒毀表達不滿。哥哥見到肥皂架被燒也感到不快，想辦法激走弟弟，決定關掉家中WIFI，此舉徹底惹怒對方。

被告當時拿著噴火器和菜刀走到哥哥房外，先用噴火器燒房門，哥哥聽到門外有怪聲後開門查看，被告即用菜刀砍向哥哥，砍傷其右手。兩兄弟短兵相接打起來，爭執中被告再砍傷哥哥的右腳和胸部。

兄長手指恐永久性麻痺

哥哥事後送院，其手腳多處撕裂傷，需接受神經修復手術，要放40多天病假，其手指的神經被砍傷後，可能會永久性麻痺。

9月3日，被告承認1項持危險武器蓄意傷人罪，另外2項惡作劇縱火罪將於9月19日下判時一併考慮。被告律師求情指，符男有個「不安的童年」，哥哥和他關係疏遠之餘，還經常虐待他，符男因此患上憂鬱症，案發時他「有些反應」是因為被哥哥故意惹怒，希望法官輕判。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

陸男求復合被拒 散播前女友私密片到微信1招更賤格 下場慘了

雙屍倫常慘案｜電風扇殺人父子同死 次子全裸蹲客廳 揭心酸內情

文章授權轉載自《香港01》

兄弟 新加坡 縱火

延伸閱讀

港47人案 最後1批被告完成求情程序 擇日判刑

涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

4740萬辯慈善捐款！身上有傷不想進看守所...沈慶京求情沒用仍遭押

軍情局上校聯手造假陸方情資 詐領千萬獎金…她咬出共犯獲法院輕判

相關新聞

哥哥1舉動點燃導火線…弟放火燒房門、持菜刀砍手腳胸 律師揭內情求輕判

兄弟反目最終縱火又砍人。新加坡一對父母離異的兄弟自幼關係欠佳，弟弟去年暫時搬回父親家，早上發現哥哥將牙線放在自己的牙刷上，即自製噴火器燒爛廁所肥皂架，兄長再以「關WIFI」還擊，他一氣下放火燒哥哥房門...

女生自曝是港日混血兒？日本情侶拍無碼AV被判囚 大量粉絲聽審

今年5月份，日本福岡市警方以拍攝及上傳無修正成人影片的嫌疑逮捕一對情侶。據報兩人最少上傳了190支影片至海外平台，並透過在收費網站上載無碼影片及照片賺取近1億日圓（約新台幣2200萬元）。日前兩人的判決出爐，再次引起網友熱議。

在額頭刺青「川普」表支持 正妹飽受批評上街求贊助雷射去除

英國一名正妹網紅為了支持川普，竟在額頭上刺下大大的「川普」字樣。不過刺青完成後各界批評聲量實在太大，現在她想要雷射移除刺青卻苦於沒錢，只好到街頭募款，希望有人能贊助她移除刺青。

女子在拉斯維加斯喝醉 闖進殯儀館偷棺材竟不知裡頭有屍體

美國拉斯維加斯一名女子喝醉後「斷片」，竟然到附近的殯儀館偷棺材，而且完全沒發現裡面還裝著屍體，隨後把棺材和屍體丟在大街上，自己則跑回家休息。

忍不了就地解決？黑衣男於月台「掏下體」撒尿便溺 網瘋猜地點在這

人有三急的確好難忍，但都不能就地解決。網上流傳1條影片，顯示1名黑衣男子在地鐵月台當眾「露械」小便，直接向路軌撒尿…

想吃霸王餐！客人自帶蟑螂偷放餐盤上 全被監視器錄下

墨西哥一家人到餐廳用餐，為了想吃「免錢料理」，竟然隨身攜帶蟑螂，並把蟑螂放在餐盤上。不過由於餐廳有監視器，這家人的行徑全都被捕捉下來，也在社群媒體上瘋傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。