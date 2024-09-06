女生自曝是港日混血兒？日本情侶拍無碼AV被判囚 大量粉絲聽審

今年5月份，日本福岡市警方以拍攝及上傳無修正成人影片的嫌疑逮捕一對情侶。據報兩人最少上傳了190支影片至海外平台，並透過在收費網站上載無碼影片及照片賺取近1億日圓（約新台幣2200萬元）。日前兩人的判決出爐，再次引起網友熱議。

綜合日媒報導，今年5月板橋尚皇實（32歲）和她的男友桐伸年（29歲）因「猥褻電磁紀錄媒體陳列嫌疑」被警方逮捕。據報兩人從2021年至今年3月期間將約190部無碼的自拍AV投稿至海外平台Pornhub頻道「Naomiiihub」，收費網站Onlyfans亦有「4K高清完整影片照片3000張以上放題」，經營2年多賺到約9,500萬日圓（約新台幣2068萬元）。

兩人被捕後引起網友熱議，當中有不少粉絲認為日本法律過時，指自拍AV放上網並沒有對其他人造成困擾，卻要被捕實在不合理，為他們抱不平。疑犯板橋被捕後居所和所有資產都被沒收，保釋後開始在Instagram上分享被捕後生活和心境。她發貼文講到作為保釋條件，她不能與一同被捕的男友有任何聯絡，自己搬到婆婆的舊屋居住，外出亦受到限制。在山中湖的別墅亦一度被沒收，日前付了數千萬才成功贖回。板橋亦大方回應粉絲留言，分享到自己因事件暴瘦，但也絕對不會輕言放棄。當中被粉絲問及出身時，亦透露原來她是一名港日混血兒。

事件於8月14日進行了首次公判，當日有大量粉絲到場支持，旁聽席爆滿甚至有不少人未能進場。初判中板橋被求刑2年並罰款200萬日圓（約新台幣43.6萬元），並從非法收入沒收5,700萬日圓資產（約新台幣1237.6萬元）。審判結束後板橋指自己「被判入獄的可能性非零」，亦講到自己「被捕的報導是一場威懾表演，因此最終判決中也有可能將她監禁殺一儆百」，坦言自己感到非常害怕。

板橋事後仍經常上傳貼文，倒數宣判的日子，並感謝粉絲支持。一系列貼文引來大量粉絲留言安慰，批評事件荒謬，並表示不論結果如何都會繼續支持她、等她回歸。9月4日地方裁判法院正式宣佈裁決，當中男疑犯桐伸年被判1年6個月有期徒刑、罰款100萬日圓（約新台幣21.6萬元），板橋則被判2年、罰款200萬日圓（約新台幣43.6萬元），兩人獲緩刑4年，另外沒收5,700萬日圓（約新台幣1237.6萬元）非法收益。

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文章授權轉載自《香港01》