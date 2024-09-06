在額頭刺青「川普」表支持 正妹飽受批評上街求贊助雷射去除

英國一名正妹網紅為了支持川普，竟在額頭上刺下大大的「川普」字樣。不過刺青完成後各界批評聲量實在太大，現在她想要雷射移除刺青卻苦於沒錢，只好到街頭募款，希望有人能贊助她移除刺青。

據《鏡報》（Mirror）報導，21歲的夢羅（Rain Monroe）為了表現出對川普的忠誠度，才決定藉由行動支持他的總統大選。她在上個月於額頭刺下斗大的「川普」（Trump）字樣，不過才一個月，她就後悔了。

夢羅近期在Instagram上發文，影片中她坐在倫敦街頭，手上拿著寫著「需要錢移除刺青」的紙板。其中可以清楚的看到她額頭上的「川普」字樣，夢羅看起來十分無助。

她透露，自從刺青後她收到許多仇恨言論，這些言論已經影響到她的生活，所以她才會開始想要雷射除刺青。雷射除刺青的費用可能高達5,000美元（約新台幣16萬元），所以夢羅便決定上街募款。

夢羅說其實她有點猶豫，因為有許多粉絲支持她的做法，所以她其實還沒決定到底要不要除掉刺青。有支持者就在她的照片下方留言說：「不要弄掉！這是最棒的刺青了！」，也有人說：「妳現在是傳奇人物了，還是把刺青留下吧！」

不過也有不少網友批評夢羅只是為了博取關注，現在又想除掉刺青，根本就是在搞笑。有網友就留言酸說：「叫川普幫妳啊！」另一位網友則表示，她應該要「為自己的選擇負責。」