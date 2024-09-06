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女子在拉斯維加斯喝醉 闖進殯儀館偷棺材竟不知裡頭有屍體
美國拉斯維加斯一名女子喝醉後「斷片」，竟然到附近的殯儀館偷棺材，而且完全沒發現裡面還裝著屍體，隨後把棺材和屍體丟在大街上，自己則跑回家休息。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月27日凌晨3點左右，警方接獲報案，民眾表示在「平價火化與殯葬服務」（Affordable Cremation & Burial Service）殯儀館門口發現一具屍體。屍體正面朝地板的趴在地上，棺材則被丟在人行道旁。警方趕到現場後，發現屍體的腳上還套著塑膠袋，正面朝下趴在殯儀館前的石頭路上。
據報這具屍體是在8月20日時被送到殯儀館。家人在8月26日才剛進行完瞻仰儀式，想不到隔天就連棺材一起被偷走。
警方隨後調閱監視器畫面，發現一名女子闖入殯儀館。女子用物品砸破前窗，再伸手從裡面開門進入。影片顯示她進入瞻仰室，將棺材從大門拖出，來來回回進出殯儀館不少次。
警方循線發現犯案的女子是47歲的席耶拉（Patricia Sierra），並於兩天後在附近的便利商店逮捕了席耶拉。席耶拉向警方供稱，當天自己喝了6瓶啤酒，可能是不小心喝醉斷片，才會做出這麼荒謬的行為。她說自己什麼都不記得了，並強調自己沒有惡意，對整起事件感到抱歉。
席耶拉被指控入室竊盜、重大盜竊及擾亂屍體罪，法官裁定保釋金為11,000美元（約新台幣35萬元）。截至週三，席耶拉仍在拘留中。
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