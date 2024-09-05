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忍不了就地解決？黑衣男於月台「掏下體」撒尿便溺 網瘋猜地點在這

香港01／ 撰文／田中貴
1名黑衣男子在月台掏出下體，面向路軌撒尿，見他身邊及對面月台有不少乘客。圖／截自網上影片
1名黑衣男子在月台掏出下體，面向路軌撒尿，見他身邊及對面月台有不少乘客。圖／截自網上影片

人有三急的確好難忍，但都不能就地解決。網上流傳1條影片，顯示1名黑衣男子在地鐵月台當眾「露械」小便，直接向路軌撒尿，完全沒有理會當時現場有不少乘客，其中對面乘客更可直視其撒尿情況。幸鐵路職員見狀立即將該名男子帶走，許多網友留言估計片中男子是日本人，據現場環境判定是在日本發生，直指「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「以前有溝槽式廁所，看來他以為是那種」、「他的眼神應該是醉漢」。

月台四周乘客眾多

相關影片被上載至各個社交平台和討論區，長約10秒，可見現場是車站月台，1名黑衣男子在月台公然掏出下體，然後面向路軌撒尿，可見他身邊不少乘客，而對面月台的乘客更可直視其撒尿情況，當中包括女性乘客。惟黑衣男仍沒反應，甚至見到有人正在拍攝仍沒「退縮」，就算有2名男乘客經過，他仍繼續便解。

隨後現場有日文廣播表示「離開」，相信是針對該名男子，但他仍然繼續小便，直至完事後，有鐵路職員上前帶走該名男子，他亦沒有反抗，任由職員帶走離開月台。

網友：喝醉酒失態

影片引來大量網友留言，有人表示片中男子是日本人，加上有日文廣播，相信是在日本發生，「在上海我遇過3個日本人喝醉酒在電梯裡尿尿，而且還站成一排很整齊喔！」、「沒水準！有人要看你尿尿嗎？」，亦有網友估計片中男子可能喝醉酒而做出失態行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

廁所 日本

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