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無良醫讓13歲女兒「為病人頭部鑽孔」 半年後遭投訴才曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生趁病人昏迷，讓自己13歲的女兒替病人顱骨鑽孔。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
醫生趁病人昏迷，讓自己13歲的女兒替病人顱骨鑽孔。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

奧地利一名神經外科醫生在為病人動腦部手術時，竟然讓自己13歲的女兒替病患的顱骨鑽孔。本來手術成功，醫生也以為整個過程神不知鬼不覺，幸好有人匿名投訴，這起事件才因此曝光。

ODDITYCENTRAL報導，今年一月，一名33歲男子在森林中發生嚴重意外，導致頭部外傷，被緊急送往格拉茨大學醫院（University Hospital Graz）進行手術。負責手術的女神經外科醫生（為保護隱私，並未公開姓名）不只讓女兒觀摩手術，還允許她親自動手，對昏迷的病患執行顱骨鑽孔術。

幸好手術十分成功，男子也恢復正常生活。不過今年七月，格拉茨檢察署收到一封匿名告發信，這起事件才被揭穿。

目前案件仍在調查中，不過格拉茨大學醫院聲明指出，該名女醫生以及協助的資深外科醫生都被暫時停職。兩名醫生被指控涉嫌造成嚴重人身傷害，而參與手術的五名醫護人員則因未阻止非法行為而遭到調查。

與此同時，該名病患也準備向醫院提告。他表示，自己完全不知道手術過程竟然有13歲的少女參與，直到最近他從媒體報導得知這則新聞，發現新聞中的主角描述都跟自己「驚人地相似」，隨後才被警方告知「正是他本人」。

男子的律師弗雷伯格（Peter Freiberger）表示，病人躺在手術房，不能抵抗又昏迷不醒，最後就成了別人的實驗白老鼠，這實在令人難以接受。弗雷伯格也批評，院方到目前為止完全沒有聯繫受害者，也沒有任何解釋或道歉，根本就「不尊重當事人」。

奧地利 醫生

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