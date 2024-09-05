不用通訊錄！ 印度男靠腦力「記500組電話號碼」打破紀錄

印度一名記憶力驚人的男子近日創下全新世界紀錄，他不只能夠記住500組電話號碼，更在挑戰時記下14,000位自然常數，非凡記憶力令人看了嘖嘖稱奇。

據ODDITYCENTRAL報導，這名男子名叫迪普V（Deepu V），他對數字有著過人記憶能力。據稱他能記住500組電話號碼，甚至可能比某些通訊錄還多。他也曾用最快的速度背下2,000位圓周率數字（pi），創下印度國家紀錄。

近期迪普V得知有人挑戰背自然常數打破金氏世界紀錄，於是決定要大膽挑戰，讓自己的名字也登上金氏世界紀錄的舞台。他花了四個月準備，最後只花不到一小時的時間，就打破了之前背下10,122位數字的紀錄。

和圓周率一樣，自然常數也是一個無限不重複的小數，從2.71828開始。為了確保挑戰者不作弊，背誦時官方會檢查挑戰者的耳朵，並且全程都需蒙眼。一旦挑戰者背錯任何一個小數位，或超過15秒才背出下一個小數位，都會立刻被取消資格。不過迪普V是以自創的「表格化」記憶法來背數字，他對此充滿信心，完全不受嚴格的規則影響。

33歲的迪普V受訪時表示：他設計了10欄、20行的表格，每一欄他會放進5個數字，所以一行就有50個數字，而20行就是1,000個數字。這樣的設計讓他能只記住14頁的表格，就記住14,000個數字。

為了準備這項挑戰，迪普V每周的周一到周四都用來記數字，接下來的三天則用來鞏固記憶。他有時還會錄下自己背誦的過程，檢查自己是否有錯。迪普V的努力確實有了回報，他在49分鐘內背出了14,000位自然常數，輕鬆打破了之前的紀錄。