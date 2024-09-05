快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

男宣稱12年來每天只睡30分鐘 睡眠專家不買單：可能會死

聯合新聞網／ 綜合報導
堀大輔雖然聲稱自己每天只睡30分鐘，卻仍能練出健美身材。圖擷自Instagram
堀大輔雖然聲稱自己每天只睡30分鐘，卻仍能練出健美身材。圖擷自Instagram

日本一名健美選手聲稱自己每天只須睡半小時，而且他已經這樣生活長達12年。男子表示自己的預期壽命因此「翻倍」增長，更自稱是「真正的時間管理大師」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的堀大輔（Daisuke Hori）從2012年就開始減少睡眠時間，因為他想要有更多時間做其他事。他認為「質比量更重要」，所以過去12年透過自我訓練，讓自己每天只睡30至45分鐘。他宣稱自己的身體已經被訓練到不會累，就算想睡，他也會在飯前一小時運動或喝咖啡，來避免嗜睡。

近期堀大輔參加了「日本最佳身材」（Best Body Japan）的健美比賽，因此日本的綜藝節目也跟拍堀大輔長達三天的生活。據報，這三天堀大輔都睡得很少，其中一天他甚至只睡了26分鐘。每天他只睡短短的時間就會自然醒來，不過狀態卻是神清氣爽、充滿能量的。

堀大輔除了健美，還在2016年創立「日本短睡眠訓練協會」。據稱他目前已經有超過2100名學生。其中一名女學生從四年前開始向他學習，減少自己的睡眠時間。她從每天8小時減少到只睡90分鐘，不過這名學生聲稱自己的皮膚和心理狀態都「十分良好」。

基爾肯尼（Thomas Kilkenny）是北威爾史泰登島大學醫院（Northwell Staten Island University Hospital）睡眠醫學研究所的主任。他對堀大輔的說法抱持懷疑態度。基爾肯尼說，每天只睡90分鐘是不可能的，睡眠不足不但會對身心造成極大的傷害，「持續缺乏睡眠還可能導致死亡」，更指出日內瓦公約將睡眠剝奪列為一種酷刑。

專家建議成年人每晚應睡7至9小時，若少於6小時，可能會增加肥胖、糖尿病、高血壓、心臟病、中風或憂鬱症的風險。基爾肯尼表示，他懷疑堀大輔的故事可能不是真的，而且這樣的生活方式也「絕對不會增加他的壽命」。

日本 睡眠時間 醫學

延伸閱讀

烏龍醫誤切肝臟害病人慘死 為脫罪竟謊稱是「腫大的脾臟」

媽媽翻遍全家找不到鑰匙 原來兒子連指甲剪一起吞下肚

影／就差一秒！違規貨車闖鐵軌險遭火車撞上 驚險畫面全都錄

加工食品也有分好壞 哈佛研究：吃這兩種最易患心血管疾病

相關新聞

男宣稱12年來每天只睡30分鐘 睡眠專家不買單：可能會死

日本一名健美選手聲稱自己每天只須睡半小時，而且他已經這樣生活長達12年。男子表示自己的預期壽命因此「翻倍」增長，更自稱是「真正的時間管理大師」。

不用通訊錄！ 印度男靠腦力「記500組電話號碼」打破紀錄

印度一名記憶力驚人的男子近日創下全新世界紀錄，他不只能夠記住500組電話號碼，更在挑戰時記下14000位自然常數，非凡記憶力令人看了嘖嘖稱奇。

重男輕女害死人…女嬰僅出生6天遭母勒死 前3個姊姊也只活1個

重男輕女的觀念經常導致悲劇發生。印度一名女子連生4胎都是女兒，承受不住社會壓力的她竟掐死剛出生6天的女嬰，甚至謊報失蹤。

才剛一起慶生…義大利17歲少年持刀砍死全家 稱自己是「家中異類」

義大利日前發生一起震驚社會的家庭慘案。一名17歲青少年持刀殺死父母和弟弟，檢察官表示目前尚為查出少年的犯案動機。

神蹟還是疏失？英國婦數小時內「過世2次」 醫療機構啟動調查

英國去年發生一起離奇醫學事件。一名婦人在家中被宣判死亡，結果送到醫院時又醒過來，數小時後再度去世。目前英國醫療機構介入調查是否為醫療疏失。

無視鳴笛！裸背辣妹站鐵軌旁想拍網美照 下秒遭火車「高速撞飛」

近日一則影片在喬治亞社群網站上瘋傳。一名女子在鐵軌旁準備拍美照，下一秒就被高速行駛的火車撞飛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。