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重男輕女害死人…女嬰僅出生6天遭母勒死 前3個姊姊也只活1個
重男輕女的觀念經常導致悲劇發生。印度一名女子連生4胎都是女兒，承受不住社會壓力的她竟掐死剛出生6天的嬰兒，甚至謊報失蹤。
根據《NDTV》報導，印度一名女子日前報案，聲稱她在餵奶的時候不小心打瞌睡，驚醒後發現剛出生6天的女兒不見了。
警方獲報到場展開搜索，結果在附近一處屋頂上發現一個袋子，裡面正是失蹤的女嬰，緊急送醫仍不治。
警方認為女子的行為很可疑，對她進行盤問，女子隨即崩潰，承認是她親手勒死女兒的。
女子表示她先前生了3個孩子，全是女兒，其中2個已過世。而「重男輕女」的社會壓力將她擊潰，才會對女嬰痛下殺手並棄屍。然而殺了親生孩子後她無法入睡，也不知道該怎麼跟家人交代，最終選擇謊報失蹤。
警方目前在等待屍檢結果，以確認嬰兒死因並核對女子說法。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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