才剛一起慶生…義大利17歲少年持刀砍死全家 稱自己是「家中異類」

義大利日前發生一起震驚社會的家庭慘案。一名17歲青少年持刀殺死父母和弟弟，檢察官表示目前尚未查出少年的犯案動機。

根據《美聯社》、《每日郵報》報導，本月1日凌晨，義大利米蘭一家四口剛慶祝完爸爸的51歲生日，17歲的大兒子從廚房拿起一把刀，走進房間刺傷12歲的弟弟，媽媽衝進房間後也被刺，而爸爸正在嘗試拯救小兒子時也遭到刺殺。3人喉嚨與頸部有多處刺傷，最終全數不治。

兇嫌犯案後報警，起初聲稱是爸爸殺了媽媽和弟弟，他是為了自衛才殺死父親。但最終兇嫌承認這3名家人都是他殺的。

兇嫌向警方表示，他一直覺得自己是家裡的異類，他認為殺掉全家人，就可以擺脫這種「不適感」。然而他隨即意識到，「殺死他們並不能讓我獲得自由」。

案件仍在調查，檢察官表示，目前尚未了解促使少年犯案的明確動機。

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