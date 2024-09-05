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神蹟還是疏失？英國婦數小時內「過世2次」 醫療機構啟動調查

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名婦人在家中被選判死亡，送到醫院後竟然又有生命跡象，幾小時後再度去世。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名婦人在家中被選判死亡，送到醫院後竟然又有生命跡象，幾小時後再度去世。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國去年發生一起離奇醫學事件。一名婦人在家中被宣判死亡，結果送到醫院時又醒過來，數小時後再度去世。目前英國醫療機構介入調查是否為醫療疏失

根據《每日郵報》報導，一名長年患病的英國婦人馬丁（Olive Martin）去年10月在家中被救護人員宣判死亡，然而送達醫院時，馬丁居然又醒來了，檢查結果也確認有生命跡象。但數小時後，馬丁在家人的陪伴下「再次」過世

對於是否為醫療疏失，警方的調查已結束，並未對醫療人員提出任何指控，現在由英國照護品質委員會（Care Quality Commission，簡稱CQC）啟動調查。

CQC發言人表示，現在正在等待最終驗屍官的報告，該報告將被全面審查，以確定CQC是否需要採取進一步行動。

東北救護車服務（North East Ambulance Service，簡稱NEAS）輔助醫療主任表示，他們一得知此事就立即聯絡家屬，並對這件事進行審查，「當時護理人員處理的是一個複雜的臨床病例，我們正在與合作單位聯絡，以了解事件全貌」。

在審查結果出爐之前，NEAS無法發表任何相關評論，但他們對於造成馬丁家屬的痛苦深表歉意。

過世 醫療疏失

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