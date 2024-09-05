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無視鳴笛！裸背辣妹站鐵軌旁想拍網美照 下秒遭火車「高速撞飛」
近日一則影片在喬治亞社群網站上瘋傳。一名女子在鐵軌旁準備拍美照，下一秒就被高速行駛的火車撞飛。
根據《Ambebi.GE》報導，一名穿著火辣紅色露背裝的女子妮妮（Nini Lomidze），日前在喬治亞一處火車鐵軌想拍網美照。影片中可以看到，一開始妮妮拉好裙子、擺好姿勢，此時鳴笛聲已經響起，下一秒就有火車高速行駛過來，車頭側面擦撞到她，直接把她撞飛。
妮妮倒地後，同行友人嚇得大叫，隨即停止拍攝。
該影片在喬治亞社群平台上瘋傳，妮妮本人也出面回應，表示自己現在身體狀況良好，並說明她並不知道這段鐵軌會有火車行駛，「當我聽到聲音時，我就被撞飛了」。
妮妮進一步表示，事情發生在一瞬間，聽到火車聲音的當下她有意識到要閃躲，但來不及反應。這不是司機或任何人的錯，她也不認為火車側面有任何凸起物撞到她。
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