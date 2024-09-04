快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

媽媽翻遍全家找不到鑰匙 原來兒子連指甲剪一起吞下肚

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名媽媽找遍全家都找不到鑰匙，後來才知道是被兒子「吞了」。示意圖，圖片來源／ingimage
印度一名媽媽找遍全家都找不到鑰匙，後來才知道是被兒子「吞了」。示意圖，圖片來源／ingimage

印度一名媽媽在家找鑰匙，不過不管怎樣找都遍尋不著，她情急之下詢問兒子，沒想到兒子竟告訴她鑰匙被自己吞了，而且他吞下的不只鑰匙，事後到醫院檢查一看，肚子裡還有好幾把指甲剪和折疊小刀。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位不具名的男子年約20歲。日前男子的媽媽在家中找衣櫃的鑰匙，不過怎麼樣都找不到，於是詢問兒子。當兒子跟她說自己已經把鑰匙吞下肚時，媽媽本來還不相信，沒想到到醫院檢查一看差點昏倒。兒子的肚子裡裝了各種異物，讓醫療團隊花了一番功夫才取出來。

媽媽當時帶兒子到醫院進行超音波檢查，醫生從畫面上看見他吞了鑰匙、指甲剪等異物，於是趕緊替男子進行手術。雖然手術難度很高，但幸好過程非常順利，男子目前的恢復狀況也很好。

媽媽認為兒子之所以會有這種奇怪的行為，是因為太過沉迷社群媒體和網路，她認為兒子長時間泡在網路上盯著螢幕看，對他的心理健康造成負面影響。而負責手術的醫生庫瑪爾（Kumar）也認同媽媽的說法，認為男子的確是因過度使用手機，才會出現心理問題。

雖然院方並未公布男子的診斷資料，但這種行為可能是患有「異食癖（pica）」的表現。異食癖是心理健康疾患，患者會強迫性的吞食非食物的物品。這種疾病好發在幼童、孕婦身上，以及患有自閉症、智力障礙或精神分裂症等精神疾病的族群。

印度 鑰匙

延伸閱讀

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

男友每次過夜都收1600元 女子稱光靠交往賺進好幾萬

5次性侵狗狗！男街友教唆女子下毒手 2人遭控虐待動物

才剛參加完奧運 烏干達女田徑選手被男友縱火全身75%燒傷

相關新聞

真的慾火焚身？美女直播主拍「色色廚房」竟起火狂燒 性感直播慘成災難片

真的「慾火焚身」？一位時常穿著性感內衣煮飯的直播主，某日在進行「色色廚房」的拍攝時，竟然不慎引發火災，她穿著一套黑色蕾斯內衣驚聲尖叫，…

媽媽翻遍全家找不到鑰匙 原來兒子連指甲剪一起吞下肚

印度一名媽媽在家找鑰匙，不過不管怎樣找都遍尋不著，她情急之下詢問兒子，沒想到兒子竟告訴她鑰匙被自己吞了，而且他吞下的不只鑰匙，事後到醫院檢查一看，肚子裡還有好幾把指甲剪和折疊小刀。

男友每次過夜都收1600元 女子稱光靠交往賺進好幾萬

無論是日常帳單、食物費用，還是約會時的開銷，幾乎每對情侶都有自己的付費共識。有不少情侶就採取AA制的方式，各自付費，不過國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取費用，到目前為止已經賺進了好幾萬。這樣「嚴格」的計費方式實在太過少見，引發網友熱議。

5次性侵狗狗！男街友教唆女子下毒手 2人遭控虐待動物

英國一名遊民慫恿並協助另一名女子虐待狗狗。女子多次性侵狗狗的事情曝光後，兩人本週出庭，未來將被禁止見面，也不得再飼養或照顧任何動物。

71歲翁迷昏妻子「供50人性侵」10年震驚社會 又爆下藥女兒拍裸照

法國日前傳出一起震驚整個社會的案件，檢方指控1名71歲男子讓數十名外人性侵自己親手下藥迷昏的妻子，全案日前開庭。根據媒體...

南蘇丹流離的下一代，與接住他們的人

台灣世界展望會目前在烏干達畢迪畢迪實施的心理健康與兒童保護方案，是全球第一個正式引進EASE的計畫。心理輔導志工每週舉辦團體課程，參與方案的青少年須完成7堂課，照顧者則須完成3堂課。團體課程之外，心理輔導志工也會進行家訪，了解孩子與照顧者運用課程所學的狀況。方案也結合兒保倡議，在各村落成立培育照顧小組，透過圖文衛教手冊向難民及收容社區家庭推廣營養、親職養育、兒童保護等觀念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。