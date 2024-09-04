媽媽翻遍全家找不到鑰匙 原來兒子連指甲剪一起吞下肚

印度一名媽媽在家找鑰匙，不過不管怎樣找都遍尋不著，她情急之下詢問兒子，沒想到兒子竟告訴她鑰匙被自己吞了，而且他吞下的不只鑰匙，事後到醫院檢查一看，肚子裡還有好幾把指甲剪和折疊小刀。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位不具名的男子年約20歲。日前男子的媽媽在家中找衣櫃的鑰匙，不過怎麼樣都找不到，於是詢問兒子。當兒子跟她說自己已經把鑰匙吞下肚時，媽媽本來還不相信，沒想到到醫院檢查一看差點昏倒。兒子的肚子裡裝了各種異物，讓醫療團隊花了一番功夫才取出來。

媽媽當時帶兒子到醫院進行超音波檢查，醫生從畫面上看見他吞了鑰匙、指甲剪等異物，於是趕緊替男子進行手術。雖然手術難度很高，但幸好過程非常順利，男子目前的恢復狀況也很好。

媽媽認為兒子之所以會有這種奇怪的行為，是因為太過沉迷社群媒體和網路，她認為兒子長時間泡在網路上盯著螢幕看，對他的心理健康造成負面影響。而負責手術的醫生庫瑪爾（Kumar）也認同媽媽的說法，認為男子的確是因過度使用手機，才會出現心理問題。

雖然院方並未公布男子的診斷資料，但這種行為可能是患有「異食癖（pica）」的表現。異食癖是心理健康疾患，患者會強迫性的吞食非食物的物品。這種疾病好發在幼童、孕婦身上，以及患有自閉症、智力障礙或精神分裂症等精神疾病的族群。