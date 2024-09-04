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真的慾火焚身？美女直播主拍「色色廚房」竟起火狂燒 性感直播慘成災難片

聯合新聞網／ 綜合報導
時常穿著性感內衣煮飯的直播主丹妮，一日在進行「色色廚房」的拍攝時，竟然不慎引發火災。情境示意圖。圖／Ingimage
時常穿著性感內衣煮飯的直播主丹妮，一日在進行「色色廚房」的拍攝時，竟然不慎引發火災。情境示意圖。圖／Ingimage

真的「慾火焚身」？一位時常穿著性感內衣煮飯的直播主，某日在進行「色色廚房」的拍攝時，竟然不慎引發火災，她穿著一套黑色蕾斯內衣驚聲尖叫，幸好一旁的男子出面救火，才讓這場鬧劇落幕。

一位名為丹妮（hiheyitsdani）的美國直播主，不時在Kick實況平台開啟直播，她總會穿著性感的內衣或睡衣，以「色色廚房」為主題進行拍攝。8月31日，丹妮就和往常一樣，穿著一套黑色蕾絲內衣開始烹飪，她一邊備料，一邊將平底鍋放置在電磁爐上預熱，不過也許是鍋子空燒太久，平底鍋竟然開始冒出大量煙霧，並在瞬間起火燃燒。

直播主丹妮在進行「色色廚房」的拍攝時，不慎引發火災。一旁的男子發現情況不對勁，連忙上前將燃燒的鍋子丟到地上。圖／截自X平台影片
直播主丹妮在進行「色色廚房」的拍攝時，不慎引發火災。一旁的男子發現情況不對勁，連忙上前將燃燒的鍋子丟到地上。圖／截自X平台影片

眼看火勢越燒越旺，丹妮也被嚇得花容失色，不斷驚慌尖叫「天啊」、「我該怎麼做」。一旁的男子發現情況不對勁，連忙上前將燃燒的鍋子丟到地上，幸好燒紅的電磁爐並沒有再度冒出火苗，這場鬧劇也就此結束。

這段離奇的影片立刻X平台竄紅，吸引許多網友議論，「這個笨蛋，一直到最後兩個人都沒有斷電，明明是電磁爐，切斷電源是第一優先」、「他們不知道蓋上鍋蓋就能滅火嗎？」、「她可能只擅長一件事」。

不過也有人質疑是否是為了搏眼球，「都在關心火燒起來了，這個直播主更希望被關心她的穿著吧」、「完全沒打算關閉火源，蓋子彷彿從來不存在於世上，真的不是在擺拍？」、「可能也是噱頭，畢竟『做飯差點燒了廚房』是個經典梗」。

事後，丹妮也在X平台上發文，笑稱「你們表現得好像我放火燒的是你們的廚房」，並表示自己將「賣掉在火災影片中穿的衣服，意者請私訊我」。

X 廚房 火災 直播主

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