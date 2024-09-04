5次性侵狗狗！男街友教唆女子下毒手 2人遭控虐待動物

英國一名遊民慫恿並協助另一名女子虐待狗狗。女子多次性侵狗狗的事情曝光後，兩人本週出庭，未來將被禁止見面，也不得再飼養或照顧任何動物。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，38歲的男子馬歇爾（Graham Marshall）和33歲的女子瑞尼（Paige Reaney）於9月3日（週二）出庭受審。兩人涉及對一隻名叫「查理（Charlie）」的狗狗進行不當性行為，因此面臨多項虐待動物指控，法庭並未透露查理的品種。

聽證會共進行20分鐘，不過兩人都拒絕認罪。馬歇爾是一名遊民，目前沒有固定的居所。據法庭文件顯示，他被指控協助和教唆女性（即另一名被告瑞尼）與狗發生性行為，兩人也被控「讓受保護動物經歷不必要的痛苦」，因為他們對查理進行「經常性的性行為和不當的肢體接觸」。

檢方認為兩人未履行對動物應盡的責任，沒有保護查理免受痛苦與折磨。根據法庭紀錄，瑞尼在2019年8月28日到2022年12月29日期間，對查理性侵多達5次。

此外，馬歇爾也被指控犯下窺淫罪，以及三項持有動物色情影像罪，更令人震驚的是，馬歇爾除了動物，還將魔爪伸向孩童。他被控8項製作不雅兒童照片罪和偽造照片罪，照片按內容分為A、B、C類，A類犯罪情節最為嚴重，涉及性行為。相關犯案時間長達11年，涵蓋2012年2月到2023年1月。

負責審理此案的法官萊特（Sarah Wright）將初步審判日期暫定於2026年6月，屆時將進行進一步調查並裁定相關刑責。