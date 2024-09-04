男友每次過夜都收1600元 女子稱光靠交往賺進好幾萬

無論是日常帳單、食物費用，還是約會時的開銷，幾乎每對情侶都有自己的付費共識。有不少情侶就採取AA制的方式，各自付費，不過國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取費用，到目前為止已經賺進了好幾萬。這樣「嚴格」的計費方式實在太過少見，引發網友熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友金（Kim）經營TikTok帳號「跟金一起抓預算」（@budget.with.kim），她常在TikTok上分享各種省錢妙招，有超過6.5萬名粉絲。金是一位媽媽，她表示自己一天要工作18小時，而且得身兼三職。

近期她分享一部影片，內容中提到，每次男友到家裡過夜，她就會收50美元（約新台幣1600元）的過夜費。這些錢會用來支付房租、食物、雜貨和水電費等開銷。金透露，上週男友在她家過夜兩次，所以上個月她就多賺了100美元（約新台幣3200元）。男友會用現金支付這筆錢，她將這些錢都收在預算記帳本中。

因為這樣，金已經累積存了一筆錢，這不僅能讓她支付各種開銷，還能讓她為男友準備一段祕密假期。她計畫用剩餘的錢安排假期，帶男友到墨西哥度假。至於金去男友家時是否也要付費，她則沒有詳細說明。

這段影片引發網友熱烈討論，有不少人支持她的做法，「我也這樣做耶！」另一名網友則大讚這方法實在「聰明」，還有人笑稱這是「女孩的數學智慧」。不過也有不少網友持反對意見，有人酸金這樣的作法可能會留不住男友，也有人留言說這樣做實在有點過分。