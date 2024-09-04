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71歲翁迷昏妻子「供50人性侵」10年震驚社會 又爆下藥女兒拍裸照

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國日前傳出一起71歲男子讓數十名外人性侵自己下藥迷昏的妻子的案件，南部城市亞維儂的法院2日開庭審體。圖為受害人吉賽兒（後排中）、女兒卡羅琳（後排左二）、兒子弗洛里安（後排左）和大衛（後排右二）。法新社
法國日前傳出一起71歲男子讓數十名外人性侵自己下藥迷昏的妻子的案件，南部城市亞維儂的法院2日開庭審體。圖為受害人吉賽兒（後排中）、女兒卡羅琳（後排左二）、兒子弗洛里安（後排左）和大衛（後排右二）。法新社

法國日前傳出一起震驚整個社會的案件，檢方指控1名71歲男子讓數十名外人性侵自己親手下藥迷昏的妻子，全案日前開庭。根據媒體報導，當承審法官聽到嫌犯曾拍過女兒遭下藥時的照片後，在場旁聽的嫌犯之女淚流滿面離開法庭。

法新社與天空新聞的報導，嫌犯是法國電力集團（EDF）前員工多明尼克（Dominique P.），他在網路聊天室招攬至少50名男子性侵自己的妻子，所有人都在南部城市亞維儂（Avignon）受審。

受害人委任律師之一的巴博諾接受華盛頓郵報電訪時表示，受害人要求全案公開審理，希望全世界知道發生在自己身上的事，並主動要求以婚後姓名「吉賽兒．佩利考特」（Gisèle Pélicot）辨明身分。

法院3日聽審時得知，調查人員在電腦一個名為「我女兒周圍，裸體」的檔案夾內，發現了多明尼克之女的裸照。這位名為卡蘿琳（Caroline Darian）的女子隨即在2名兄弟陪同下，淚流滿面離開法庭，大約20分鐘後才回來。

根據報導，本案犯行據稱始於2011年。多明尼克在2020年9月因在超市拍攝女性裙底而首度被捕，調查人員從他家扣押的電腦中，找到有一個標為「虐待」的檔案，包含超過20000個性侵照片和影像。

檢方指控，近十年來，多明尼克將鎮靜抗焦慮藥物加入妻子的晚餐，並用線上平台邀請男子性侵她，地點包括住處跟佩利考特一家使用的其他地方。多明尼克據稱還在事後清理妻子的身體，並要求犯案男子暖手、不塗鬍後水或有香煙味道，以免妻子驚醒或察覺受害。

50名被告分布在所有年齡，來自各行各業，包括消防員、記者和獄政管理員。有些人承認有罪，另一些人則表示他們認為受害者假裝睡著了；還有被告表示，他們覺得佩利考特夫婦是為了滿足性幻想，並且不知道吉賽兒沒有同意性侵。多明尼克則聲稱，這些男人都知道他的妻子被下藥昏迷不醒。

報導指出，吉賽兒出席了庭審，希望藉由公開審判，讓社會注意性虐待和藥物誘發的意識喪失，多明尼克則沒有對案件的任何事實提出質疑。庭審預計將持續到12月，呈堂證供將包括性侵錄影。如果被判有罪，每名被告將面臨最高20年有期徒刑。

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性侵 法國 裸照

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