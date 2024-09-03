「火人祭」暗黑行程曝光！多人淫亂趴連情色網紅都hold不住

美國內華達州「火人祭（Burning Man）」起源於1986年，如今已發展成年度最盛大的露營活動之一，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和威爾史密斯（Will Smith）等名人都曾參與此活動。但除了藝術相關活動，「火人祭」也滿足了不少追求原始欲望的民眾。

據外媒《每日星報》報導，「火人祭」在黑石城（Black Rock City）舉辦，黑石沙漠裡有大約1500個營地，每個營地各自舉辦活動。然而，除了手作、瑜伽、冥想和乒乓球賽，也出現滿足人們狂野慾望的活動。

報導指出，今年的「火人祭」有「火友（Burner）」穿比基尼，或是只用人體彩繪代替衣服。此外，也傳出有人在公共浴室裡「嬉戲」，以及結合黑光燈（black-light）、在夜晚裡清晰可見的BDSM（與性虐戀有關的性行為）活動。

臭名昭著的「群交廳（Orgy Dome）」也再度回歸，該活動稱提供了一個「安全、自願、性積極、包容和探索性的環境」。有網友透露「群交廳」裡多半是肉體交疊的場面，「裡面住滿情侶」、「有的是3人一組，有些涉及的人數更多」。

而「群交廳」的淫穢活動，連情色網紅都難以忍受。一名OnlyFans的模特兒便在Podcast上直言「那裡太噁心了，那裡的人在做各種噁心事」、「那裡聞起來太糟了，我和另一個女生什麼都沒做，就只是看著，然後我們兩個都笑了，因為太荒謬了」。

今年的「火人祭」有7萬人花費575美元（新台幣約1萬7千元）購買門票參與，活動從8月25日開始，為期9天，於9月2日結束，並舉行一場焚燒巨大人形木像的儀式，為「火人祭」畫下句點。