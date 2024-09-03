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印度狠母殺3歲女兒 只為與小王同居…被逮稱「受影集啟發」

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名女子為了和小王同居，親手殺死自己3歲的女兒。示意圖／ingimage
印度一名女子為了和小王同居，親手殺死自己3歲的女兒。示意圖／ingimage

有些嚴重戀愛腦的人，一但陷入愛情漩渦容易做出無法挽回的事。印度一名女子婚內出軌，為了搬去和小王同居，竟然親手殺了自己的女兒還棄屍

根據《印度時報》《NDTV》報導，8月底印度一處田野發現一名被裝在紅色行李箱的3歲女童屍體。警方立即成立調查小組，發現女童家的地板、水槽和陽台上都有血跡，而女童的媽媽不見人影。

警方發現女童媽媽曾打給丈夫，表示自己要去親戚家，追蹤女子的手機訊號後，警方在女子的男友家逮捕她。

女子被逮後供稱，她過去2年一直都有婚外情，想帶著3歲女兒搬去和小王同居，但男友只希望她自己過來，不要帶小孩。女子對此的解決辦法竟是親手將女兒割喉，把屍體裝進行李箱後丟棄。

女子還表示，她是從影集《犯罪巡邏隊（Crime Patrol）》獲得靈感，從中學會殺人與棄屍的手法。

警方尚未發現女子男友有任何教唆殺人嫌疑，而男友得知女子殺了自己小孩後，並未返家。

出軌 婚外情 戀愛 棄屍

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