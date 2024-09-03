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手機電量剩1%！12人受困冷藏車廂 男打緊急電話求助「我們快凍死」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一輛冷藏貨車中有12人受困，差點被凍死。示意圖，非當事車輛。新華社
英國一輛冷藏貨車中有12人受困，差點被凍死。示意圖，非當事車輛。新華社

英國緊急專線999日前獲報，一名男子表示自己和一群人被困在冷藏車廂內好幾個小時，車上還有孕婦，他們快被凍死。最終警方找到該貨車，救出12名受困者。

根據《彼得伯勒電報》《地鐵報》等英媒報導，英國發生一起疑似人口販賣的案件。英國緊急專線999日前接到一通電話，一名男子聲稱他和另外11人被困在一輛冷藏運輸貨車內，他們敲打車身好幾個小時，但並沒有引起司機注意，男子用僅剩1%電量的手機撥打999求救，「我們快被凍死了，請救救我們」。

接線員詢問他們的位置及情況時，男子表示他們前一天午夜就被關在車內，受困者中至少有兩名16、17歲的青少年，還有孕婦，然而他們在密閉的冷藏車廂內，無從得知自己的確切位置。

幸好警方循線找到該貨車，總共救出12人，其中有5名15至17歲的青少年，所有人都擠在水果運輸籃的最上層。

12人皆經由救護檢查，所幸無人受傷，警方正在查明這群人的身分，其中未成年的孩子已受警方保護。而貨車司機一開始因涉嫌人口販賣遭到逮捕，但後來被釋放。

孕婦

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