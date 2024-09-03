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裸女硬上赤膊男路人片瘋傳！壓倒草地「激戰」 男警圍堵後續更狂

香港01／ 布萊恩／報導
俄羅斯近日瘋傳1段影片，見到1名全裸女子在廣場見到男路人經過，竟撲上把對方壓到跪在草地上「硬上」。示意圖／ingimage
俄羅斯近日瘋傳1段影片，見到1名全裸女子在廣場見到男路人經過，竟撲上把對方壓到跪在草地上「硬上」。示意圖／ingimage

飛來艷福未必是好事！俄羅斯網絡近日瘋傳1段影片，有1名全裸女子在廣場見到男路人經過，竟撲倒「硬上」，把對方壓到跪在草地上，硬要與他「激戰」。警方隨後接報到場，但女子未有停止，繼續糾纏男路人。警員試圖拘捕女子，但她作出激烈反抗並抓著路邊燈柱。警員經過一番努力終成功制服裸女，初步估計她受毒品影響作案。

裸女撲上　把男路人壓草地「硬上」

綜合外媒報導，事發8月12日凌晨近2時，地點在列寧格勒州加特契納1處廣場。目擊者拍下該名裸女在廣場奔跑，更撲向1名男路人，把對方壓到草地上。

從影片見到，該名裸女擒住赤膊男子的背部，把對方壓到跪在草地上，更凌空雙腳把全身重量緊壓在男子身上。

畫面一轉，見到警員已經趕到，但裸女仍繼續糾纏男路人，嚇得他以單腳跳方式躲避。警員隨後上前阻止。但裸女未有停下，再次把男路人壓倒在草地，男子則驚恐掙扎。

畫面再轉，見到裸女抓緊路邊燈柱，2名警員正使出九牛二虎之力嘗試制服她，影片至此結束。

警方：裸女疑受毒品影響作案

據報警方最終成功拘捕裸女，初步估計裸女年齡約25歲，懷疑受到毒品影響作案，送醫院檢查。由於女子沒有攜帶身份證明文件，因此警方需要進一步核實其身份。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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文章授權轉載自《香港01》

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