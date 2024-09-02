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71歲翁與繼女亂倫！合謀12次汽水落毒圖殺妻 1原因自爆心寒內情

香港01／ 撰文：喬納森
魯夫（Alfred Ruf）為盡快迎娶31歲繼女，遂與繼女合謀在妻子的汽水中多次落毒，意圖毒死妻子。（網上圖片）
魯夫（Alfred Ruf）為盡快迎娶31歲繼女，遂與繼女合謀在妻子的汽水中多次落毒，意圖毒死妻子。（網上圖片）

美國發生令人心寒的企圖殺人案！當地1名71歲老翁與31歲繼女亂倫，為了能雙宿雙棲，竟與繼女合謀在妻子的汽水中下毒，意圖殺死人後，奪取妻子的人壽保險單及從房產中獲益，好讓他可迎娶繼女。

妻子飲下加料汽水後多次頭痛、嗜睡和腹瀉，更先後6次住院接愛治療，幸而沒有生命危險。最終老翁因感內疚，疑「良心發現」下向妻子坦認下毒的計劃，妻子逐報警揭發丈夫惡行。

警方在妻子曾飲用的可樂罐內發現白色粉末，並在其血液和尿液中含有搖頭丸、古柯鹼和苯二氮平類（安眠鎮靜藥）等藥物。丈夫則承認毒害妻子等罪名，早前被判處9年監禁，其中5年獲緩刑，但在服刑4年後釋放才可執行。

為盡快迎娶繼女圖毒殺妻子

綜合外媒報導，居於美國紐約西部韋恩郡的71歲男子魯夫（Alfred Ruf）向警方承認，在2021年9月開始在妻子的汽水中下毒，原因是想盡快迎娶妻子與前夫所生的31歲繼女。

魯夫自爆下藥原因是想讓妻子起碼昏睡13個小時，這樣就能讓繼女邀請朋友到家裡開派對狂歡，她們會偷取妻子的物品，其間他與繼女更會性交。他指繼女曾向他表示想讓母親死亡，那才可從母親的人壽保險及房產中獲得財富。魯夫還稱毒死妻子後，繼女便會嫁給他。

12次向妻子下毒

魯夫承認曾12次向妻子落毒，而藥物則由繼女提供，幸妻子雖多次喝下毒汽手，卻並未因此喪命，而她亦察覺喝下丈夫給的汽水後，便會出現頭痛、嗜睡和腹瀉等情況，先後被送院治療6次。妻子後來發現汽水喝到底時，都會看有白色殘留物積聚。

至2022年1月，魯夫疑「良心發現」，向妻子自爆邪惡行為，「因為感覺很糟糕」，妻子立即報警揭發丈夫惡行。

受害人血液和尿液中含有搖頭丸等成份

警方調查醫院的報告，顯示魯夫的妻子血液和尿液中含有搖頭丸、古柯鹼和苯二氮平類（安眠鎮靜藥）等藥物。

魯夫承認下毒及企圖謀殺妻子等罪名，法院早前判處他入獄4年及緩刑5年，但在服刑4年後釋放才執行。此外，警方正在調查案件是否牽涉另2名嫌疑人，但目前尚未逮捕其他人。

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文章授權轉載自《香港01》

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