夫婦爽中1.6億頭獎！拒絕家人1要求遭情緒勒索 網友：令人作嘔

中了頭獎會分給家人嗎？外國有名男子與妻子會定期購買彩票，早前中了420萬英鎊（約新台幣1.6億元）頭獎，夫婦已做好規劃，打算還清汽車及房貸，再購買1幢豪宅保值。當他們與家人分享好消息時，家人以為他會幫忙償還家中債務，可是當他拒絕後表示，家人十分憤怒，更決定不再跟他說話。

貼文引來不少網友熱議，「只因為你不分錢給他們就不理睬你？真是令人作嘔」、有人贊成原PO做法「不分給任何明目張膽來要錢的人」。

綜合外媒報導，外國有網友在網上論壇Reddit發文，指與妻子一向有每月購買彩券的習慣，日前終於幸運地中了達420萬英鎊（約新台幣1.6億元）巨款頭獎。

夫妻已規劃好如何運用獎金，準備先還清汽車貸款及抵押貸款，以及學生貸款，因為得知「70%的彩券頭獎得主在幾年後破產」的新聞，兩人決定將220萬英鎊（約新台幣8800萬元）購入豪宅來保值。可是當男子與家人分享好消息，並告知家人將如何運用獎金後，家人提出要求拿這筆錢去家族旅遊，更希望夫婦替他們還債。

夫婦聽後不禁傻眼，更直言獎金雖然多，但竟不夠分給家人，於是拒絕了家人的要求，令家人感到十分憤怒，痛斥他不是一家人，更威脅不再和他說話，讓男子感到無奈，不過他會堅持，認為其決定是正確。

貼文一出引來不少網友鬧爆原PO的家人貪心又無情，「獎金是你的，你沒有義務和任何人分享，他們不應該情緒勒索」、「因為你不分錢給他們而不歡迎你？真是令人作嘔」、「簡直就是一群衰人」，有網友贊成原PO的決定，「我也與丈夫討論過，如果中了巨獎，我們訂下的第一規則是『不分給任何明目張膽來要錢的人』」。

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文章授權轉載自《香港01》