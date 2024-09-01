快訊

MLB／超狂！大谷翔平領銜 道奇三連星「B2B2B」開轟寫隊史

柯文哲涉五大弊案 北檢神秘端股6度重啟 重量級檢察官共辦

記錄小孩生活「要買口袋相機還是手機＋穩定器」？網讚它輕便適合拍Vlog

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10歲女童遭姦殺棄屍猛獸沼澤…警揭心寒案情 17歲男疑犯竟是熟人

香港01／ 撰文：田中貴
馬來西亞發生手段凶殘的姦殺女童案。示意圖／Ingimage
馬來西亞發生手段凶殘的姦殺女童案。示意圖／Ingimage

馬來西亞發生手段凶殘的姦殺女童案。1名10歲女童早前離奇失蹤，1天後被發現伏屍在常有猛獸出沒的沼澤中。警方展開調查後，證實女死者頸部有瘀傷，私處亦有撕裂傷勢，相信遭到姦殺，經調查後拘捕1名17歲男子，他竟是女童的親屬，但因未成年故未有公布其姓名。疑犯其後被控謀殺罪，案件日前提堂，被告被押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭。

女童伏屍沼澤區 案件有可疑

案中慘死的10歲女童努萊娜（Nurul Asyifa Redzuan）是當地原住民，在波斯瓜拉姆國小就讀4年級，當地有媒體報導稱她是聽障人士。

努萊娜本年8月16日最後一次露面後即失蹤，家人隨即四處尋找，至翌日（17日）凌晨約1時30分報警求助。警方接報後加入尋人，直到當日約下午4時20分，在瓜拉姆甘榜柏沙一處沼澤發現努萊娜遺體，警方隨即展開調查，相信案件有可疑。

驗屍告揭女童身上慘況

和豐警區主任凱佔交代案情指，發現遺體的地方常有猛獸出沒，向來鮮少有村民經過，而該處距離女童生的住所僅大約100米。根據女童的驗屍報告，證實其頸部有瘀傷，私處亦有撕裂傷痕，不排除遭到姦殺後，再被棄屍到沼澤。警方經調查後，在8月19日拘捕1名男疑犯，並援引刑事法典第302條（謀殺）展開跟進。

據了解，17歲男疑犯是女童的親屬，同樣是原住民，由於尚未成年，所以媒體不獲准報導其姓名及身份。

疑犯於8月27日提堂，被告被庭警押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭，控方指出被告本年8月16日下午約2時30分至5時之間，在波斯瓜拉姆的甘榜柏沙的沼澤區謀殺女死者努萊娜。

謀殺罪成可被判死刑

被告沒有聘請代表律師，聆聽控罪後點頭表示理解罪名；由於謀殺案屬於高等法院推審訊權限，所以當日沒有被告認罪與否的記錄，由於脫氧核糖核酸檢測報告、病理學報告及死者學習能力報告等文件尚未完成，法官押後至本年10月28日再度審訊。

被告抵觸刑事法典第第302（謀殺），一旦罪成，刑罰為死刑或監禁不少於30年及不超過40年；若未被判死刑，則必須判予不少於12下鞭笞，加上被告尚未成年，案件會在2001年兒童法令第97（2）條文下提控，一旦罪成，將交由蘇丹沙拉弗丁殿下發落，其間將繼續被扣留。

延伸閱讀：

移居英國後天天擔驚受怕 日本女批治安超差：曾有女生被警察姦殺

恐怖姦殺！女子上班途中失蹤 半裸伏屍叢林疑遭性侵 手段極凶殘

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞

相關新聞

10歲女童遭姦殺棄屍猛獸沼澤…警揭心寒案情 17歲男疑犯竟是熟人

馬來西亞發生手段凶殘的姦殺女童案。1名10歲女童早前離奇失蹤，1天後被發現伏屍在常有猛獸出沒的沼澤中。警方展開調查後，證實女死者頸部有瘀傷，私處亦有撕裂傷勢，相信遭到姦殺，經調查後拘捕1名17歲男子，他竟是女童的親屬，但因未成年故未有公布其姓名。疑犯其後被控謀殺罪，案件日前提堂，被告被押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭。

路人傻眼！印度廣場巨型螢幕廣告突變色情影片 疑為駭客入侵

印度新德里有廣場發生尷尬一幕，廣場上的巨型電子螢幕上突然播出色情影片片段，雖然只有短短幾秒，已有路人駐足，甚至拿出手機拍攝畫面，事件在網路上瘋傳並引起熱議，警方亦因而介入調查是否有駭客入侵...

為逃徵召躲泰國 俄男田野全裸「性侵母牛」面臨遣返

俄羅斯一名觀光客到泰國度假，卻因「性侵母牛」而惹麻煩。他不僅害自己被牛角刺傷，還被警方逮捕，面臨被遣返回國、徵召回軍隊打仗的命運。

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

美國富國銀行（Wells Fargo）一名女員工在辦公室猝死，她癱坐在辦公室小隔間的椅子上，直到4天後才被發現。

為放假殺人！印度3童毆打同校5歲男童致死 以為「學校死人就會放假」

印度日前發生1宗駭人聽聞的校園暴力致死案件！在德里1所寄宿形式的宗教學校內，3名9至11歲的男學生襲擊同校的1名5歲男童，最終將他欺凌毆打致死。校長一度向受害人家長表示男童死於「皮膚病」，然而屍檢結果顯示男童有多處內傷，包括肝臟破裂、腹部及右肺內出血。警方調查後拘捕3名涉案的男學生，他們承認犯下凶案，而原因竟是因為「想放假」！男童們解釋，他們以為當學校在發生學生死亡案件後，校長便會允許全校放假。

已砸150萬籌辦婚禮卻發現男友劈腿 準新娘照開趴慶單身

英國一名準新娘砸下46000美元（約台幣148萬元）和男友籌辦婚禮，不過卻在結婚前發現男友偷吃。雖然兩人後來分手，但女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是「慶祝自由的派對」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。