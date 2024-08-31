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路人傻眼！印度廣場巨型螢幕廣告突變色情影片 疑為駭客入侵

香港01／ 撰文：喬納森
康諾特廣場有塊巨型電子螢幕，突然由原本廣告變為播放色情影片片段。網路圖片，圖擷自香港01
康諾特廣場有塊巨型電子螢幕，突然由原本廣告變為播放色情影片片段。網路圖片，圖擷自香港01

印度新德里有廣場發生尷尬一幕，廣場上的巨型電子螢幕上突然播出色情影片片段，雖然只有短短幾秒，已有路人駐足，甚至拿出手機拍攝畫面，事件在網路上瘋傳並引起熱議，警方亦因而介入調查是否有駭客入侵，指事件恐涉及《印度刑法典》和《資訊技術法》。

綜合外媒報導，涉事的康諾特廣場位於新德里的中心商務區，8月22日晚上10時半，廣場有塊巨型電子螢幕「畫風突變」，由原本廣告變為播放色情影片片段，雖然短短幾秒，但畫面仍震撼到不少路人駐足觀看，並拿出手機拍攝畫面，隨即在網上引起熱議。

當地市政公司推測可能遭到駭客入侵而出現錯誤畫面，警方立即介入調查，並要求新德里市政公司的工作人員刪除該影片，事件恐涉及《印度刑法典》和《資訊技術法》。而新德里市政公司則認為，康諾特廣場的電子螢幕設有符合國際標準的防火牆，且由有病毒防護的伺服器控制，不會輕易被入侵，可能駭客持先進技術。

這次並非首次印度有公共場所播放色情影片事件，2023年3月19日上午10點，比哈爾邦帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station）的月台螢幕也曾無預警地播放色情影片，當時月台擠滿乘客，鐵道警察要緊急制止才停止。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 新德里 駭客

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