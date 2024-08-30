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為逃徵召躲泰國 俄男田野全裸「性侵母牛」面臨遣返

聯合新聞網／ 綜合報導
男子試圖性侵母牛，恐因此遭遣返回俄羅斯並徵召入伍。示意圖／ingimage
男子試圖性侵母牛，恐因此遭遣返回俄羅斯並徵召入伍。示意圖／ingimage

俄羅斯一名觀光客到泰國度假，卻因「性侵母牛」而惹麻煩。他不僅害自己被牛角刺傷，還被警方逮捕，面臨被遣返回國、徵召回軍隊打仗的命運。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在8月15日下午5時40分左右。當時26歲的俄羅斯男子庫夫希諾夫（Evgenii Kuvshinov）在泰國素叻他尼府（Surat Thani）一處農場全裸，引起居民注意。居民看到他不只全裸，竟然還試著要靠近並「騎」上綁在柵欄旁的母牛，於是立刻報警處理。

據報，庫夫希諾夫企圖對母牛不軌的過程中，母牛突然反擊，用牛角刺傷了他，將他按倒在地。警方和救護人員趕到現場後，也趕緊將全身多處擦傷的庫夫希諾夫送往醫院治療。

警方調查發現，庫夫希諾夫的車內藏有大麻，認為他可能是吸毒才會做出這些奇怪的行為。目擊者指出，庫夫希諾夫先試圖靠近一頭公牛，後來才轉而接近母牛。警方目前已將庫夫希諾夫拘留，並等候進一步的安排。

庫夫希諾夫本來是一名美容行銷員，在烏俄戰爭爆發後為了逃避徵兵，才選擇離開俄羅斯。過去幾年他先是移居土耳其和杜拜，並在今年五月搬到泰國。

他的社群媒體顯示，庫夫希諾夫本來過著奢華的生活，但在不久前被女友甩掉，讓他的生活瞬間風雲變色。據報分手令他非常痛苦，庫夫希諾夫甚至一度向俄國總統普亭表態，說自己願意被徵召入伍，好贏回女友芳心。

庫夫希諾夫可能會因騷擾母牛被泰國政府驅逐出境。返回俄羅斯後，他極有可能會被徵召入伍，派往烏克蘭前線作戰。這場荒唐的牛隻性侵事件可能成為他命運的轉捩點，將他推向戰爭的深淵。

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俄羅斯 性侵 泰國

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