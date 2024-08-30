美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現
美國富國銀行（Wells Fargo）一名女員工在辦公室猝死，她癱坐在辦公室小隔間的椅子上，直到4天後才被發現。
衛報引述當地媒體12News報導，60歲的普魯多姆（Denise Prudhomme）16日上午7時踏入富國銀行亞利桑那州坦佩（Tempe）分行後，就再也沒有離開公司，直到20日才被發現身亡。
報導指出，有同事抱怨辦公室內有難聞氣味，起初以為是管線問題，直到一名員工開始在辦公室尋找氣味來源，才發現遺體並報警。
對此，有同事表示，「這實在令人心碎，如果是我坐在那，也沒人會發現我嗎? 聽到她一直像那樣坐在辦公室前，讓我感到噁心。沒有人做任何事。這就是她人生的最後時光。」
富國銀行發言人發聲明指出，對坦佩分行同事不幸去世深感悲痛，由衷替死者家屬祈禱和哀悼，將提供一切必要支援，並配合警方調查。
警方表示，初步調查未發現任何謀殺跡象，正與當地法醫合作確定普魯多姆死因。
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