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為放假殺人！印度3童毆打同校5歲男童致死 以為「學校死人就會放假」

香港01／ 撰文／夏洛特
印度一名5歲男童遭同校3名學生毆打致死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
印度一名5歲男童遭同校3名學生毆打致死。示意圖，非當事人。圖／ingimage

印度日前發生1宗駭人聽聞的校園暴力致死案件！在德里1所寄宿形式的宗教學校內，3名9至11歲的男學生襲擊同校的1名5歲男童，最終將他欺凌毆打致死。校長一度向受害人家長表示男童死於「皮膚病」，然而屍檢結果顯示男童有多處內傷，包括肝臟破裂、腹部及右肺內出血。警方調查後拘捕3名涉案的男學生，他們承認犯下凶案，而原因竟是因為「想放假」！男童們解釋，他們以為當學校在發生學生死亡案件後，校長便會允許全校放假。

綜合印媒報導，上周五（23日）晚上9時52分，印度德里警方接獲1名婦女就她5歲兒子突然死亡事件報案求助。婦人指，當日傍晚收到兒子就讀的學校通知，稱她兒子突然生病，校方已將他送到布里傑普里（Brijpuri）的私人醫院治療。然而，當該婦人趕到醫院時，醫生卻告知她兒子已經離世。

婦人認為兒子的死亡並不正常，因為男童遺體上有多處傷痕，其頸部、腹部和腹股溝區域均有巨大水泡和傷痕。她一氣之下抱兒子遺體返回學校，報警的同時亦要求校方解釋。

受害人全身多處傷痕 校長：皮膚病

婦人供稱在德里西部任職家庭傭工，丈夫則長期留在北方邦工作。兩人共育有3名孩子，除案中死者外，還有10歲兒子及8歲女兒。夫妻倆於5個月前決定將5歲小兒子送到位於達亞爾普爾（Dayalpur）的寄宿形式宗教學校就讀，直到23日下午6時30分收到校方通知兒子患病，沒想到再見已是天人永隔。而校長穆罕默德（Haji Din Mohammad）面對質疑，就指男童是死於「皮膚病」。

不過警方表示，根據驗屍報告結果，男童全身遍佈傷痕及有多處內傷，包括肝臟破裂、腹部出血及右肺內出血。警方決定立案調查男童死因，並在檢視學校監視器後有了重大發現。

涉案男童承認犯罪：以為有同學死就有假放

警方指，監視器顯示當日下午有3名介於9至11歲的男學生對男童施以襲擊，涉嫌將男童毆打致死，而整個霸凌經過均被拍攝下來。警方於周六（24日）拘捕涉案的3名未成年人進行審訊，3人一開始表示對受害人不滿，並指曾被受害人辱罵，於是爆發衝突。後來他們承認犯下凶案是因為「想放假」，他們相信校長會在發生學生死亡的案件後允許全校放假。

目前，警方已拘留涉案的3名男童，並將按謀殺案來處理。調查顯示，事發的學校共有250多名男學生，當中有150多人來自北方邦。而案件傳出後，在當地引起的爭議不斷，有多名家長及居民針對校方進行抗議，亦有家長選擇將孩子帶回家。

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文章授權轉載自《香港01》

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