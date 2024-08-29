已砸150萬籌辦婚禮卻發現男友劈腿 準新娘照開趴慶單身

英國一名準新娘砸下46000美元（約台幣148萬元）和男友籌辦婚禮，不過卻在結婚前發現男友偷吃。雖然兩人後來分手，但女子仍決定照計畫舉辦「沒有新郎的婚禮」，當作是「慶祝自由的派對」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的斯萊特（Lindsay Slater）和36歲的男友從2012年開始斷斷續續地交往，在一起12年，一直到2020年才決定互許終身。兩人籌備婚禮長達4年，沒想到某天斯萊特竟發現男友和他人有染。

斯萊特跟男友當面對質後，男友直接離開了兩人同居的家，於是已經支付近150萬的婚禮，瞬間因沒了新郎而即將開天窗。不過斯萊特沒有因此挫折，她反而決定如期在8月17日舉辦婚禮，只是將這場婚禮變成跟親友同慶的「自由趴」。

I found out my fiancé cheated —so I had the $46K wedding without a groom https://t.co/4Bq9vVsEOv pic.twitter.com/ahjxzSKp38 — New York Post (@nypost) 2024年8月26日

斯萊特受訪時表示，其實當時她也不知道要怎麼撐下去，她非常心碎，但又已經不能回頭，畢竟所有的錢都花出去了。幸好她有一群愛她的親人和朋友，在妹妹貝絲（Beth）的協助下重新策劃了這場活動。當天不只有60到70位賓客到場「慶祝」，斯萊特還特別安排了DJ和樂隊，讓大家一起跳舞、唱歌歡慶。

「婚禮」結束後，斯萊特也照計畫在8月20日跟姊妹一起去「度蜜月」。她的好朋友梅麗莎（Melissa）陪她一起到希臘克里特島度假7天，留下許多美好回憶。

雖然斯萊特還沒準備好要展開新的感情，但她感動的說，這場「單人婚禮」讓她感到「堅強且充滿力量」，親友的支持讓她能夠繼續向前邁進，從錯誤的關係離開。