影／女模開心住飯店放鬆 竟驚見員工進房偷聞內褲

英國一名女子帶著11歲的兒子到西班牙度假，不過卻發現一名飯店員工不只潛入房間，還偷聞內褲，最後甚至把內褲偷走。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在今（2024）年5月。39歲的模特兒兼網紅蘿拉（Rara Armstrong）帶著兒子到西班牙貝尼多姆大使海灘飯店（Hotel Ambassador Playa II）度假，卻遇上一場惡夢。

據報該名員工先是透過蘿拉的訂房資訊，找到她的OnlyFans帳號，接下來就一直跟蘿拉要電話，提議要帶她出去喝咖啡。即使蘿拉已經拒絕，對方還是說就算帶兒子來也沒關係，讓蘿拉覺得很不舒服。

沒多久蘿拉就發現男員工訂閱了她的OnlyFans帳號，還在上面留言說她「太性感，令人無法抗拒」，更讓蘿拉覺得「毛骨悚然」。沒想到惡夢還沒結束，旅程的最後一天，蘿拉和兒子外出遊玩，男員工竟跑進他們房間留下氣泡酒「道歉」，讓蘿拉感到不安。

蘿拉決定用兒子的iPad拍攝房間門口，以防止類似情形再次發生。結果不到15分鐘，鏡頭就捕捉到這名員工的「變態行徑」。這名員工進到房間後，先是翻找蘿拉的髒衣服，接著就拿出一條丁字褲，不只拿起來嗅聞，還放進口袋裡帶走。

蘿拉批評，這樣的管理方式讓她覺得非常不安全，「如果我當時是單獨在房間裡，他是不是會趁我熟睡的時候闖進來？」

事後蘿拉向負責的旅行社反應，這名員工也在隔天被開除。不過飯店不但拒絕賠償，還勸她不要向外界公開影片。蘿拉仍選擇公開影片，希望以自身經歷提醒其他女性保持警覺。若是遇到類似的情況，務必要立刻舉報並採取自保的措施。