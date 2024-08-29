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興致一來不管了！日女揪洋男進神社激戰活春宮 參拜民眾嚇傻報警

聯合新聞網／ 綜合報導
神社示意照。圖／ingimage
神社示意照。圖／ingimage

神道教是日本獨有的信仰，古時神社是當地人的宗教中心，時至今日則成為觀光客必踩點的去處之一。不過，近日宮城縣氣仙沼市的某座神社卻發生令人不忍直視的醜聞，一名前往神社參拜的民眾驚見，竟有一名日本女子和另一名奧地利籍男子在神社內上演活春宮，嚇得他急忙報警，逞一時魚水之歡的男女也遭逮捕。

綜合日媒報導，本月22日上午11時35分左右，一名61歲的奧地利籍男子和另一名40多歲的日本女性，相約前往宮城縣氣仙沼市的某座神社，但2人此行不是清淨身心靈的參拜之旅，而是按耐不住慾火，直接在神社內翻雲覆雨。正當2人打得火熱，一名前往神社參拜的民眾驚見這幕令人臉紅心跳的活春宮場景，嚇得他急忙報警，這對男女隨後也遭逮捕送辦。

根據當地警方調查，奧地利男是以觀光名義赴日，警方考慮恐有逃跑疑慮而逮捕，面對調查，奧地利男則表示在律師到場前將保持沉默；反觀遭逮的4旬日女，不同於保持緘默的男伴，承認自己闖進神社大玩活春宮。

此外，案發的神社平時參拜人潮並不熱絡，當地警方正在調查了解事發經過。

奧地利 日本 活春宮 神社 觀光客 魚水之歡

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