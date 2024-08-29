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肉償抵修車「樂極生悲」！人妻和工人車震衣衫不整慘死 驚人死因曝光

香港01／ 撰文／布萊恩
網上近日熱傳，美國1名人妻請維修工修理汽車，並提出「肉償」維修費，之後2人走到密閉車庫，在啟動中的汽車中「車震」激戰，詎料雙雙陳屍車內。情境示意圖／Ingimage
網上近日熱傳，美國1名人妻請維修工修理汽車，並提出「肉償」維修費，之後2人走到密閉車庫，在啟動中的汽車中「車震」激戰，詎料雙雙陳屍車內。情境示意圖／Ingimage

樂極生悲！網上近日熱傳，美國1名人妻請維修工修理汽車，並提出「肉償」維修費，之後2人走到密閉車庫，在啟動中的汽車中「車震」激戰，詎料雙雙陳屍車內。人妻丈夫回家發現有濃烈異味，打開車庫發現2人衣衫不整倒臥，警方調查指出，由於汽車啟動，密閉車庫沒有警報系統，導致2人因一氧化碳中毒身亡，沒有可疑。

事發2018年，居於美國新澤西州的41歲人妻哈格拉芙（Tameka Hargrave）與1名56歲維修工，雙雙陳屍車內。哈格拉芙丈夫約翰遜（Kahali Johnson） 當晚近9時回家，注意到有一服強烈異味，打開車庫發現衣衫不整、已沒了生命迹象的妻子和維修工，大驚報警。

丈夫：妻子「肉償」修理汽車費用

警方調查指出，由於車輛正在啟動狀態，車庫密閉又沒有裝設警報系統，導致2人吸入一氧化碳過量，中毒身亡，沒有可疑。約翰遜指，其妻子與維修工發生性關係，是為了「肉償」支付修理汽車費用。

哈格拉芙父親向媒體表示，事件令他感到震驚，母親則悲嘆，「我不知道沒有她我該怎麼辦。她是我的一切。她就是我的全世界」。其女兒亦訴哀：「我只想讓我的母親回來。我想讓她看到我高中畢業。但我不能那樣做了……」

事件於2018年發生，至近日被「翻炒」再惹熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

一氧化碳中毒 丈夫 性關係 美國

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