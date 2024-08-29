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受困阿爾卑斯山5天！89歲嬤奇蹟獲救 親曝：跟狐狸交朋友

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利89歲奶奶巴爾德莉日前在阿爾卑斯山失蹤5天，期間僅透過祈禱、喝雨水和與一隻狐狸「交朋友」，最終竟奇蹟獲救。取自YT
義大利89歲奶奶巴爾德莉日前在阿爾卑斯山失蹤5天，期間僅透過祈禱、喝雨水和與一隻狐狸「交朋友」，最終竟奇蹟獲救。取自YT

義大利一名89歲奶奶日前在阿爾卑斯山失蹤5天4夜，期間僅透過祈禱、喝雨水和與一隻狐狸「交朋友」，最終竟奇蹟獲救。

鏡報報導，89歲的巴爾德莉（Giuseppina Bardelli）21日與57歲的兒子上山採蘑菇，在靠近瑞士邊境處，卻不小心走失，她一時頭暈昏倒，跌入20英尺（約6公尺）深溝，摔斷了幾根肋骨，卻仍冷靜等待救援，5天後終於獲救。

搜救隊員坦言，巴爾德莉受困在一條深溝裡，附近長滿高大植被，從外面看不見她，正當搜救人員想放棄時就奇蹟尋獲，她當時很累，但意識清醒，很訝異如此高齡的她竟然能挺得過來。

當一名救援人員想替她戴上護頸時，她還開玩笑地說，「現在你想殺了我?」

當兒子被問及，巴爾德莉這幾天如何存活時回應，「她喝了水坑裡的雨水，晚上睡在樹下。一隻好奇心旺盛的野生狐狸，經常跑到她身旁嗅聞。他們成了朋友。」此外，母親每天都會誦念天主教《玫瑰經》，「她知道每一天都可能是她的最後一天。」

兒子透露，巴爾德莉曾是義大利阿爾卑斯俱樂部的成員，因此獨自受困4天，似乎沒有被嚇倒。他得知母親獲救時欣喜若狂，「他們說她還活著時，那種喜悅是言語無法形容的。感謝所有幫助我們的人。她現在沒事了。」

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