豬肉沒煮熟就吃…CT掃描照出體內密麻白點「全是蟲」醫：最糟恐致命

大家都知道牛肉可以生吃，但豬肉一定要全熟，如果吃下沒熟的豬肉，不只體內會爬滿寄生蟲，還可能引發恐怖的大腦病變。

美國一名急診科醫生加利（Dr. Sam Ghali）在社群平台X上貼出一張CT掃描照片，配文「這是我見過最瘋狂的CT掃描照之一」，並要大家猜猜看是什麼病症。

照片是一名病患的大腿，除了清晰的骨骼外，還佈滿密密麻麻的白色小點。加利在留言處公佈解答：囊蟲病。

加利說明，「囊蟲病」是由豬肉絛蟲的幼蟲「囊尾幼蟲」引發的感染。豬肉絛蟲的囊腫通常隱藏在生豬肉中，當人類吃到沒煮熟的豬肉時，囊腫約5至12周就會在腸胃中孵化出成蟲絛蟲。但此時的情況稱為「絛蟲感染」，等到成年絛蟲排出卵、卵附著在糞便上，而人類如廁後沒洗手，或接觸到汙染水源，卵又會進入到體內，此時才會引發「囊蟲病」。

因此吃到生豬肉並不會直接導致「囊蟲病」，而是經由糞口傳播，才會出現「囊蟲病」的症狀。

「囊蟲病」的蟲卵在體內孵化出幼蟲後，幼蟲會穿透腸壁進入血管，擴散至身體任何地方。大腦、眼睛、皮下組織和骨骼肌是幼蟲最常見的棲息處，幼蟲找到棲息點後就會在該處形成囊腫。

加利進一步解釋，通常人體的免疫系統會殺死他們，接著囊腫就會鈣化，形成CT照中呈現的白色小橢圓形，稱為「米粒鈣化」。

最糟的情況是幼蟲在大腦裡形成囊腫，可能會導致頭痛、意識混亂、癲癇或其他嚴重的神經系統問題。

加利補充，可以使用抗寄生蟲療法、類固醇、抗癲癇藥物或手術切除等方式治療。大多數「囊蟲病」的預後（Prognosis）是良好的，但也有致命案例發生，全世界每年約有5千萬人受到感染，約5萬人因此死亡。

加利最後提醒，想要避免「囊蟲病」，就要勤洗手、不要吃生的或沒煮熟的豬肉。