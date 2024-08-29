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颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

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颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

聯合新聞網／ 綜合報導
27日一名台灣遊客攀爬富士山時跌倒受傷請求救援，引發日網對救援收費一事的討論。圖／pakutaso
27日一名台灣遊客攀爬富士山時跌倒受傷請求救援，引發日網對救援收費一事的討論。圖／pakutaso

富士山名列日本人一生必去一次的景點，也吸引諸多外國人前往朝聖。近日有台灣遊客攀登富士山時不慎跌倒受傷，通報後由救援人員背下山送醫，由於當天疑似因珊珊颱風接近影響天候不佳，引發日本網友討論。

綜合日媒報導，27日上午9時一名台灣籍63歲女性在富士山下山途中跌倒導致右腳受傷，地點在富士宮口元祖七合目附近，當下導遊便通報警方求助，隨後由救援人員將她背下山送醫，所幸並無大礙。

該名女遊客是與家人一同報名登山團，26日開始爬山並在山小屋過夜、隔日下山。據警方表示，救援時現場因珊珊颱風接近影響，天候不佳。

由於中度颱風珊珊逼近，日本氣象廳28日針對鹿兒島發布颱風特別警報，且因路徑可能一路北上，其影響恐涵蓋整個日本。有不少日本網友認為天候不佳就不該上山，且該自付救援費用，「最近也太多外國人求救」、「在這種天氣爬山是白痴嗎」、「在這種天候強行登山？」、「颱風接近就別去救了吧，對救援的人來說也有危險」、「救援費不該由當地稅收支付，應該儘快考慮將救援費用和保險列入登山條件，我繳的稅不想用在那些無謀登山的外國人身上」、「富士山救援應該收費」、「應該強制登山者購買登山保險」。

不過也有人認為「人沒事就好」、「有的人只依廣域的天氣預報來判斷是否能登山，但山上的狀況和平地不同，要改善這種狀況，富士山官網應該免費提供山區氣候情報」。

消息傳回台灣後也引起熱議，「為什麼颱風來沒有封鎖」、「颱風前夕，颱風還沒來吧」、「說真的你說收費合理，但昨天富士山根本沒有颱風啊」、「跟颱風無關，登山本來就可能發生這樣的意外」、「27颱風還沒來，只是單純天氣不好」。另有網友緩頰指出，日本人反應這麼大，是因為8月底連日發生救援意外，甚至有通報救援後自行下山的烏龍事件。

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