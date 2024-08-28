案情翻轉？美國人妻喪夫「自費出書」安慰3孩子 檢怒控：非首次下毒

美國一名單親媽媽庫莉（Kouri Richins）在丈夫過世後，為了安慰3名孩子，自費出版1本兒童讀物。不過，近日庫莉竟被控訴殺害丈夫，並涉嫌詐騙、偽造等多項重罪指控，對此她堅稱自己「無罪」。

綜合外媒報導，庫莉在2022年3月半夜報警稱，丈夫艾瑞克（Eric Richins）躺在床上，「全身摸起來很冰冷」。後來丈夫確認死亡，庫莉為了安慰失去爸爸的3名孩子，決定自費出版童書《Are You With Me？》講述一位長著天使翅膀的父親在去世後，守護年幼兒子的故事。

後來警方在艾瑞克體內發現過量的吩坦尼，檢察官指出，庫莉疑似在雞尾酒中加入超過致死量5倍的吩坦尼，使艾瑞克死亡。檢察官透露，這並非庫莉第一次投毒害夫，某次情人節，她曾在三明治中加入吩坦尼，讓艾瑞克出現蕁麻疹與暈厥的症狀，當天庫莉還和其他男性在外共度情人節，隔天更傳簡訊給情夫，「如果他能走開...生活就會如此完美」。

庫莉的網路搜尋紀錄中，包含「警察可以強迫做測謊儀測試嗎？」、「美國富人的豪華監獄」、「如果有人中毒了，死亡證明上會寫什麼？」、「如何遠端永久刪除 iPhone 上的資訊？」檢察官透露，在艾瑞克生前，庫莉還偷偷投保200萬美元（約新台幣6397萬元）的人壽保險。

目前庫莉總共有11項重罪指控，對此她始終堅稱自己是無辜的，檢察官則認為，庫莉出書是為了掩蓋謀殺案。當地法官安排今年（2024）9月23日舉辦審前會議，與雙方律師進行非正式的案情討論，審判日則尚未確定。

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