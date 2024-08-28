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法庭上相認是同窗！法官盼竊賊「好好做人」 他羞愧痛哭10年後現況曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
多年前一位名為亞瑟的男子因竊盜行為被逮，在法庭上，他被法官認出兩人曾是同學，當時亞瑟淚流滿面，對方並祝福他「過上合法的生活」，不過近期他又因類似的案件登上新聞報導。情境示意圖。圖／Ingimage
多年前一位名為亞瑟的男子因竊盜行為被逮，在法庭上，他被法官認出兩人曾是同學，當時亞瑟淚流滿面，對方並祝福他「過上合法的生活」，不過近期他又因類似的案件登上新聞報導。情境示意圖。圖／Ingimage

「人非聖賢，孰能無過」，重要的是如何經過錯誤學習、改過自新。2015年，一位名為亞瑟（Arthur Nathaniel Booth）的男子因竊盜行為被逮，法庭上法官認出兩人曾是同學，當時亞瑟淚流滿面，對方並祝福他「過上合法的生活」。不過近期亞瑟又登上新聞報導，他的現況也隨之曝光。

根據外媒《紐約郵報》報導，近日58歲的亞瑟因為8月一連串犯罪行為遭到逮捕。警方報告指出，亞瑟在一次事件冒充修水管工人，闖進78歲老翁的公寓裡，並強行搶走對方脖子上價值1,500美元（約新台幣4萬8千元）的項鍊，而後又扮成水務檢查員，進入另一位受害者的家中，盜走了珠寶盒。

而近期的第三次犯案，則是假裝向換輪胎的婦女問路，當這位婦女轉身時，亞瑟便趁機扯下她的古馳（Gucci）金項鍊。警方透過監視器畫面確認亞瑟的身份，並以入室盜竊、襲擊以及搶劫等多項罪名逮捕他。不過這並非亞瑟首次登上報導，早在約10年前，亞瑟就因和法官的一段對話引起眾人關注。

時間回到2015年，當時的亞瑟面臨入室盜竊及重大盜竊等指控，被帶至邁阿密戴德縣的法官明蒂（Mindy Glazer）面前。在保釋法庭上，明蒂認出了對方，並詢問他是否曾就讀鸚鵡螺中學，這句話讓亞瑟瞬間潰堤，一邊抽泣一邊嘆息著：「喔，天啊！喔，我的天啊」。原來兩人曾是中學同窗，沒想到數隔多年，再次見面竟是這樣的場景。

明蒂惋惜的提到，自己一直想知道他發生了什麼事，「很遺憾在這裡見到你」，此時的亞瑟早已泣不成聲。明蒂繼續補充，表示亞瑟是中學裡最好的孩子，自己曾經和他以及所有的孩子一起踢足球，如今看看發生了什麼事。但身為法官的明蒂還是得做出判決，只能抱有遺憾的祝福亞瑟：「希望你能夠走出困境，過上合法的生活」。不過世事難料，亞瑟並沒有改過自新、實現明蒂的寄語，反而又因相似的指控入獄，令人不勝唏噓。

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