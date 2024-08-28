女童廚房嬉戲誤跌入「高溫巨鍋」活活燙死 廚師為救人雙手燙傷

印度近日發生1宗「女童跌入熱鍋」慘劇，事件造成1死1傷！2名分別6歲及2歲的女童在宗教聚會前，疑似跑到廚房嬉戲，其間不慎失衡，雙雙跌入烹煮食材的滾燙巨鍋中。廚師伸手入鍋把孩子們拉出來，雙手被燙傷。2名女童被送入附近醫院後，2歲女童傷勢嚴重，送院後被宣告不治；而6歲女童需轉至德里的醫院進行燒傷治療。

綜合外媒報道，事發8月18日），印度哈里亞納邦（Haryana）巴拉布加爾鎮（Ballabgarh）附近的Dheeg村中，不少居民聚集在1座寺廟中以舉行宗教聚會。廚師在廚房用巨型鍋子烹煮蔬菜，為參加集會的人準備叫作「Prasad」的食物。其間，6歲女童帕麗（Pari）和2歲女童吉雅（Jiya）在廚房奔跑嬉戲。

目擊者指，廚師準備令食物降溫，剛把大鍋從爐上移下來，意外就發生了。帕麗不慎摔到吉雅身上，兩個孩子一起失去平衝，跌入剛煮好、仍然滾燙的大鍋中。廚師見狀，即時伸手進熱鍋中把孩子們拉出來。

2名女童隨後被送到附近的私人醫院。但遺憾的是，2歲的吉雅傷重死亡；6歲的帕麗則被轉到德里（Delhi）的醫院進行較好的燒傷治療。另外，廚師為救出孩子，雙手亦被燙傷。

吉雅的遺體在屍檢後，已交還其家人安排後事。村民為哀悼吉雅之死，將那鍋Prasad倒進了池塘中。

當地警方指，2名女童的父母並未控告任何人。不過警方仍決定展開調查，以確定事件責任誰屬。

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文章授權轉載自《香港01》