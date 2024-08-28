快訊

聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

找老婆？外籍男跟蹤 2名女司機 威脅開車門被捕犯案內情曝光

香港01／ 撰文：李納德
影片見到外籍男子拍打車窗，又貼近玻璃看車內小孩，並威脅女司機開車門。（fb影片截圖）
影片見到外籍男子拍打車窗，又貼近玻璃看車內小孩，並威脅女司機開車門。（fb影片截圖）

老婆要這樣做？馬來西亞接連有2名女司機報案，稱遭1名外籍男駕車跟蹤騷擾，更威脅她們要打開車門，女事主上傳車cam片，顯示拍到身穿紅衣的外籍男趴在後座車窗上，貼着玻璃看向車內小孩，又威脅女司機開車門，事主只好報警將外籍男嚇退。

警方調查後證實2宗案均是相同外籍男子所為，隨即將他拘捕，男子解釋因妻子離家，他才會外出隨機攔車「搵老婆」，而驗尿結果顯示他曾吸毒，而且更屬逾期居留，案件將依危險毒品令及移民法令調查。

外籍男頭貼近車窗看後座小孩

事發於馬來西亞新山，有名巫裔女子上傳車cam片至社交平台，指本月21日上午10時許，她被1輛紅色私家車跟蹤到家門口。女子上傳了2段影片，第1段拍到有輛紅色車尾隨她的車，當時車上載有小孩，當停車後，紅色車慢慢駛近。第2條片拍到，身穿紅衣的外籍男從車窗看着後座，把手放在車窗上，然後把頭貼玻璃近望着後座的小孩，隔了一會他駕車離開。

女鄰居被同一男子跟蹤

樓主表示，當時外籍男威脅她開車門，她即表示要報警，對方才肯離開。未料翌日早上7時，樓主再發現該男子駕車到她家門，停下觀察其住所，完全不知其目的。隨後女事主的鄰居亦上傳片段，指遇上同1名男子，從柔佛巴魯蘇麗雅花園一直跟蹤到郊外嶺，同樣要求她開車門。

驗尿結果對毒品呈陽性反應

當地警方指，昨日接報後隨即以涉嫌跟蹤及騷擾2名女司機為由，拘捕35歲外籍男子，他承認跟蹤，又解釋自己因為妻子離家，才會在出門隨機攔車，「看車內是否有妻子，並問妻子下落」。涉案外籍男沒案底，但驗尿結果對毒品呈陽性反應，警方又發現他屬逾期逗留，將援引移民法令及危險毒品令調查。

延伸閱讀：

急停車狂嘔吐！單親媽倒斃車上　途人以為「醉酒睡着」延誤施救

2男童失蹤母網上尋人！困𨋢11小時竟無人知　片段曝光揭超狂過程

文章授權轉載自《香港01》

小孩 影片 毒品 老婆 馬來西亞

相關新聞

女童廚房嬉戲誤跌入「高溫巨鍋」活活燙死 廚師為救人雙手燙傷

印度近日發生1宗「女童跌入熱鍋」慘劇，事件造成1死1傷！2名分別6歲及2歲的女童在宗教聚會前，疑似跑到廚房嬉戲，其間不慎失衡，雙雙跌入烹煮食材的滾燙巨鍋中。廚師伸手入鍋把孩子們拉出來，雙手被燙傷。2名女童被送入附近醫院後，2歲女童傷勢嚴重，送院後被宣告不治；而6歲女童需轉至德里的醫院進行燒傷治療。

找老婆？外籍男跟蹤 2名女司機 威脅開車門被捕犯案內情曝光

找老婆要這樣做？馬來西亞接連有2名女司機報案，稱遭1名外籍男駕車跟蹤騷擾，更威脅她們要打開車門，女事主上傳車cam片，顯示拍到身穿紅衣的外籍男趴在後座車窗上，貼着玻璃看向車內小孩，又威脅女司機開車門，事主只好報警將外籍男嚇退。

牧師爸牽紅線…她婚後慘罹愛滋 噁心真相曝光眾人震驚：妳爸是惡魔

被最親密的人背叛是一件讓人痛徹心扉的事，國外一名28歲的女子布蘭妲近日便在YouTube道出自己遭牧師父親深深背叛的故事，直言「我被噁心到了」。影片一出，讓不少網友震驚，「她的父親是惡魔」、「牧師做出極為邪惡的行為，真諷刺」、「她的父親應該受到最嚴厲的懲罰，她的前夫也是」。...

急停車狂嘔吐！大馬單親媽倒斃車上 路人誤會「醉酒睡著」延誤就醫

小心留意他人的求救信號！馬來西亞1名54歲的單親媽媽，平日需照顧病弱臥床的年邁父母，又要晚上兼職謀生。日前她晚上駕車前往工作，途中突...

智商勝愛因斯坦！學霸女棄牛津大學「下海28年」 一晚狂賺2.5萬還出書

天才的想法、普通人太難懂！英國女子子托德（Melissa Todd）擁有IQ 178的高智商，甚至贏過物理學家史蒂芬霍金、愛因斯坦，然而她在考上世界頂尖的牛津大學後，卻毅然決然休學，投入性產業，如今照自己的想法，過著自在開心的生活。

不用裝窮也買得起億元豪宅！牙醫手握輝達股票 24年狂賺5億

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出去看1.2億豪宅，對此柯解釋道，他跟太太都是台大醫生，要買1億元的房子不困難，「不用裝窮，本來就買得起」，部分醫師則認為就算夫妻倆過去皆從醫，但不貸款在台灣買億元房仍相當困難。然而將焦點放到同樣高房價的美國上，牙醫伍茲（Jim Woods）就靠著「投資輝達（Nvidia）」，為資產注入強大活水，讓外界不禁驚呼：「是真的不用裝窮，也能買豪宅！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。