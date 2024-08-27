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急停車狂嘔吐！大馬單親媽倒斃車上 路人誤會「醉酒睡著」延誤就醫

香港01／ 撰文：夏洛特
馬來西亞1名54歲的單親媽媽，在駕車前往工作時，突感身體不適，於是將車停在路邊，隨後狂嘔不止，後有路人查看情況，卻以為她是在車上喝醉睡著，及至凌晨，路人察覺不對，才驚覺女子已身亡。示意圖／ingimage
馬來西亞1名54歲的單親媽媽，在駕車前往工作時，突感身體不適，於是將車停在路邊，隨後狂嘔不止，後有路人查看情況，卻以為她是在車上喝醉睡著，及至凌晨，路人察覺不對，才驚覺女子已身亡。示意圖／ingimage

小心留意他人的求救信號！馬來西亞1名54歲的單親媽媽，平日需照顧病弱臥床的年邁父母，又要晚上兼職謀生。日前她晚上駕車前往工作，途中突感身體不適，於是亮起警告信號燈，將車停在路邊，隨後狂嘔不止。有路人查看情況，卻以為她是在車上喝醉睡著，於是幫她關掉燈號讓她休息。及至凌晨，路人察覺不對，於是叫救護車，救護員到場證實女子已身亡。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於周二（20日）晚間，馬來西亞54歲女子沈仁珍駕車前往後廊巴剎的節慶場地做兼職工作，期間疑因身體不適，曾打雙閃燈並停車路邊，惜於8月21日凌晨時分被發現倒斃車上。

目擊者指，沈女士的車輛於傍晚7時許行駛至巴剎附近時亮起警告信號燈，之後沈女士將車停在路旁，並開始嘔吐不止。由於目擊者當時正忙著要煮菜進行祭拜，於是叫友人上前查看。友人誤以為沈女士喝醉了，於是幫她打開車窗並關掉汽車訊號燈，讓她在車內休息。

大約4小時後，目擊者再次經過現場，發現沈女士的車仍在原地，而沈女士當時身體保持傾斜姿勢，靠向副駕駛位。由於目擊者尚有事情要處理，於是便再次囑咐友人查看。友人指沈女士似乎睡著了，所以他們便沒有多加理會。

直至凌晨，他們感到有些不對勁，想嘗試聯絡沈女士親友，但因不認識沈女士，最終叫來救護車。救護員到場查看，發現沈女士已經身亡。

死者沈仁珍為單親媽媽，子女於新加坡工作。沈仁珍與雙親同住於甘榜務央，她平日需照顧重病臥床的父親及體弱多病的母親；為謀生，她夜間亦會兼職啤酒推銷員或餐廳服務員。據知，沈女士平時十分關注健康，每日清晨都會去公園晨運，暫時未知其逝世原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

救護車 馬來西亞

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