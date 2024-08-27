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智商勝愛因斯坦！學霸女棄牛津大學「下海28年」 一晚狂賺2.5萬還出書

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女子托德擁有IQ 178的高智商，然而她在考上世界頂尖的牛津大學後休學，投入性產業。示意圖／ingimage
英國女子托德擁有IQ 178的高智商，然而她在考上世界頂尖的牛津大學後休學，投入性產業。示意圖／ingimage

天才的想法、普通人太難懂！英國女子子托德（Melissa Todd）擁有IQ 178的高智商，甚至贏過物理學家史蒂芬霍金、愛因斯坦，然而她在考上世界頂尖的牛津大學後，卻毅然決然休學，投入性產業，如今照自己的想法，過著自在開心的生活。

綜合外媒報導，托德年僅12歲就成為高智商組織門薩（Mensa）的會員，從小志願成為經濟學家，在考上牛津大學後，她也在每次的考試中都拿A，還和前任首相特拉斯（Liz Truss）一起上過課，更被英媒譽為「英國的大腦」。

不過托德卻因為背負著沉重的壓力，常常為了學業大哭，甚至自認已到「瘋了」的地步，最後她選擇休學一年。沒想到在這段期間，意外愛上跳舞，輾轉成為桌邊舞孃，現年47歲的，已踏入情色產業28年，一個晚上就能進帳600英鎊（約新台幣2.5萬）。

托德表示，現在她已無法重回過去的生活，自己非常喜歡現在的工作，還能到世界各地參加奢華的性愛派對，收入高達數百萬。托德認為，性工作者承受不公正的污名，「我認識的很多性工作者都很聰明，很有創造力，因為妳要一直推銷自己」、「他們會看我不是因為我屁股很翹，是因為我很有趣」。至今托德也出版兩本著作，講述她的人生經歷。

學霸 愛因斯坦 牛津

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