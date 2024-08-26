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不用裝窮也買得起億元豪宅！牙醫手握輝達股票 24年狂賺5億

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達本周將公布最新財報。路透
輝達本周將公布最新財報。路透

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出去看市價1.2億元豪宅，對此柯解釋道，他跟太太都是台大醫生，要買1億元的房子不困難，「不用裝窮，本來就買得起」，部分醫師則認為就算夫妻倆過去皆從醫，但不貸款在台灣買億元房仍相當困難。然而將焦點放到同樣高房價的美國上，牙醫伍茲（Jim Woods）就靠著「投資輝達（Nvidia）」，為資產注入強大活水，讓外界不禁驚呼：「是真的不用裝窮，也能買豪宅！」

輝達財報重頭戲本周上演，《華爾街日報》特地採訪了多名長期投資的民眾。其中70歲的伍茲表示，他在2000年斥資6.5萬美元（約新台幣209萬元）買進250股輝達，之後又繼續以股息「錢滾錢」，加上股票分割，如今已擁有高達12.4萬股，價值來到約1,604萬美元（約新台幣5.2億元）。

伍茲也分享，當初除看好輝達前景外，還有情感因素，因為創辦人黃仁勳從台灣移民到美國，曾在肯塔基州住過一段時間，而他也是在地人，這份親切感是他投資的一個原因。

至於投資心法，伍茲表示，輝達是一檔很難掌握的股票，「若無法承受其起落波動，就無法享受如今的豐厚報酬」。他也透露，儘管過去24年從未賣股，但近期由於稅務考量，可能會減少一部分持股，把部分資金挪去轉持短期公債，但他也強調，絕對不會清空輝達持股。

美股 輝達

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