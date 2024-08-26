快訊

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

桃園機捷傳騷動！男裸上身搭車威嚇員警「滾」 乘客奔跑閃避

歡慶102歲生日 英國超猛阿嬤挑戰高空跳傘成功

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

英國阿嬤白里（Manette Baillie）挑戰高空跳傘，從飛機上一躍而下，藉此慶祝她的102歲生日。她說，希望她大膽且滑稽的動作，能夠激勵其他長者保持活力。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，102歲的退伍軍人白里如今成了英國最年長的跳傘運動員，她在為自己慶生的同時，也為3個慈善機構募集資金。

白里談到挑戰高空跳傘時表示，這項運動還是「有些嚇人」，「我必須承認我當時緊緊閉著眼睛」。

她告訴天空新聞網（Sky News）：「當機門打開時，我想，我別無選擇，就跳吧！」

白里告訴英國廣播公司（BBC），她希望「其他即將邁入80歲和90歲的老年人不要放棄任何事物，繼續勇往直前」。

這位勇猛的百歲人瑞住在英格蘭東部的班霍爾格林村（Benhall Green），而這並非她第一次挑戰極限。

兩年前，她駕駛一輛法拉利（Ferrari）賽車，以時速210公里在英國銀石賽道（Silverstone circuit）上奔馳，歡慶自己的100歲大壽。

白里這次選在貝克爾斯小機場（Beccles Airfield）挑戰跳傘，從6900英尺高空一躍而下，有一名教練陪同她一起完成這項壯舉。

白里稍早告訴記者，她聽說有個朋友的父親以85歲高齡挑戰跳傘後，便立刻採取行動。

她說：「如果一個85歲的老人能做到，那我也可以。」

白里曾是英國皇家女子海軍（Women's Royal NavalService）成員，在第二次世界大戰期間前往埃及服役。她在跳傘前說：「你必須一直嘗試體驗新的事物。我曾經嫁給一名傘兵，但我自己從未體驗過（跳傘）。」

白里說，她保持健康和長壽的秘訣就是鼓勵自己接受刺激的挑戰，以及與朋友及他人相處。

她說：「我真的不害怕，害怕不會帶來什麼好處。保持忙碌，對一切都感興趣，善待周圍的人，也讓他們善待你。」

最後，她補充說，「還有，就是別忘了參加派對」。

朋友 英國 跳傘

延伸閱讀

2024梨山馬拉松 700名跑者挑戰高山路跑

「英國比爾蓋茲」林奇躲過牢獄 卻遇貝氏號船難

各國搶建光電廠 與農搶地成難題

LPGA／英國公開賽排名跌至第27 錢珮芸：最後一天放手去打

相關新聞

不用裝窮也買得起億元豪宅！牙醫手握輝達股票 24年狂賺5億

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出去看1.2億豪宅，對此柯解釋道，他跟太太都是台大醫生，要買1億元的房子不困難，「不用裝窮，本來就買得起」，部分醫師則認為就算夫妻倆過去皆從醫，但不貸款在台灣買億元房仍相當困難。然而將焦點放到同樣高房價的美國上，牙醫伍茲（Jim Woods）就靠著「投資輝達（Nvidia）」，為資產注入強大活水，讓外界不禁驚呼：「是真的不用裝窮，也能買豪宅！」

影／蛋蛋的哀傷...他廁所上一半「下面突劇痛」 竟是馬桶藏蟒蛇

男網友注意觀看！泰國發生嚇人的「蛇咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠...

不想結婚！女氣炸拿菜刀「砍下體」 男友爆血急逃家報警

因愛生恨？印度1名26歲女子因為男友拒絕與她結婚，竟然用菜刀斬傷男友，甚至割傷他的下體。男友奮起反抗，全身染血逃離現場，並在醫...

誤將活蛇當玩具…印度1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送醫結果曝

家有幼兒理應時刻小心留意！印度1名1歲男童日前在家中玩耍時，發現到1條蛇爬到他身旁，卻誤將活蛇當成玩具，隨手抓起來就放入口啃咬，竟蛇活生生咬死！家人發現男童嘴裡有蛇後，嚇得即時拔出並將他送醫...

影／急著下飛機？澳男直接打開緊急逃生門爬上機翼 當場遭逮

澳洲一名男子在搭機時突然打開緊急逃生門還爬出飛機，雖然當時飛機已經停在停機坪，但由於男子無預警打開逃生門，觸發了緊急滑梯，讓機上乘客全都嚇壞了。

用垃圾袋半遮「公然愛愛」 兩員工地鐵站上班太激情遭送警局

墨西哥地鐵拉薩站近期爆出公然不雅事件，兩名Movistar電信公司的員工被發現在地鐵站內發生關係，正好被路過的治安人員抓包拍下，影片上傳網路後，迅速在社群媒體上瘋傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。