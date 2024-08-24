快訊

「她繼續嘴硬」陳時奮提誣告勝訴 再求償高虹安975萬加收利息

影／蛋蛋的哀傷...他廁所上一半「下面突劇痛」 竟是馬桶藏蟒蛇

香港01／ 撰文：李納德
泰國發生嚇人的「蛇咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠正用尖牙咬其「蛋蛋」。示意圖／ingimage
泰國發生嚇人的「蛇咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠正用尖牙咬其「蛋蛋」。示意圖／ingimage

男網友注意觀看！泰國發生嚇人的「咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠正用尖牙咬其「蛋蛋」，震驚下他猛力扯開蛇頭，嚇到忘卻痛楚，鮮血四濺。男子「蛋蛋脫困」後，即緊握蟒蛇頸將其扯出，但蟒蛇堅守陣地，他拿起浴室刷狂打蟒蛇，連自己的手都一起打，最終蟒蛇一動不動，他扯出蟒蛇交保安處理再到醫院。

男子報平安表示，由於該蛇無毒，雖然傷口仍留有深深的牙印，但醫生指其睪丸能完全康復，相關照片及影片日前在網上瘋傳。

泰媒報導，當地有男子在社交平台分享指，他8月19日早上10時去廁所，當地不時有蛇藏身馬桶事件，他習慣早上先沖廁再上廁所，初時並無異樣。他坐了一會，突然感覺有東西在咬他「蛋蛋」，「痛得很厲害」。他伸手檢查，竟摸到蟒蛇頭部，驚覺牠正用尖牙咬蛋蛋。泰男立即起身猛力扯蟒蛇頸，好讓牠鬆開蛋蛋，由於當時極度震驚，幾乎忘卻痛楚，當場鮮血四濺。

蛋蛋「脫困」後，泰男大力捏住蛇頭，想把牠從馬桶扯出來，但無論怎拉都拔不出，他拿起身旁的浴室刷不停拍打蟒蛇。因為過度驚慌和憤怒，他忘了自己仍用手緊握蛇頸，結果每打蛇一下，變相不停在打自己的手，但當時他忘記痛楚，打到蟒蛇靜止不動再慢慢將牠拉出。泰男將蟒蛇放在地上，趕緊打給保安要求派員捉蛇，並致電住在附近的朋友送他入院。

原PO上傳2部影片，其中1部他捏緊蛇頭，廁板及馬桶內部染有血漬，地上有不少鮮血。另一段影片，原PO想將蛇拔出來不果，蛇身有一半仍在馬桶內部。照片所見，蟒蛇被打到失去意識，但仍「半條蛇」插在馬桶內，地上鮮血四濺，泰男用水沖刷地上鮮血，並將扯出的蛇放置到馬桶旁邊。

泰男交代指，「別擔心我的蛋蛋，他們很好」，萬幸的是該蛇無毒，驗血後一切正常，雖然傷口仍留有牙印，但醫生保證其睪丸能完全康復。

事件震撼網友，紛紛提醒下雨天上廁所前要小心，更有不少當地男網友稱看完不敢上廁所。

延伸閱讀：

人渣！3歲女童當街遭已婚男擄走強姦全身傷 絕望影片曝光極震撼

人渣！16歲少女深夜坐巴士 遭司機等5男子輪姦 後續心酸惹公憤

文章授權轉載自《香港01》

泰國 馬桶

延伸閱讀

苦熬9年竟「主任變櫃檯」！只因請6個月育嬰假 她淚崩：後悔生小孩

誤將活蛇當玩具…印度1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送醫結果曝

沒拘束！他驚覺台灣人當今「1風氣」 盛行 眾人點頭：超有同感

不想結婚！女氣炸拿菜刀「砍下體」 男友爆血急逃家報警

相關新聞

影／蛋蛋的哀傷...他廁所上一半「下面突劇痛」 竟是馬桶藏蟒蛇

男網友注意觀看！泰國發生嚇人的「蛇咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠...

不想結婚！女氣炸拿菜刀「砍下體」 男友爆血急逃家報警

因愛生恨？印度1名26歲女子因為男友拒絕與她結婚，竟然用菜刀斬傷男友，甚至割傷他的下體。男友奮起反抗，全身染血逃離現場，並在醫...

誤將活蛇當玩具…印度1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送醫結果曝

家有幼兒理應時刻小心留意！印度1名1歲男童日前在家中玩耍時，發現到1條蛇爬到他身旁，卻誤將活蛇當成玩具，隨手抓起來就放入口啃咬，竟蛇活生生咬死！家人發現男童嘴裡有蛇後，嚇得即時拔出並將他送醫...

影／急著下飛機？澳男直接打開緊急逃生門爬上機翼 當場遭逮

澳洲一名男子在搭機時突然打開緊急逃生門還爬出飛機，雖然當時飛機已經停在停機坪，但由於男子無預警打開逃生門，觸發了緊急滑梯，讓機上乘客全都嚇壞了。

用垃圾袋半遮「公然愛愛」 兩員工地鐵站上班太激情遭送警局

墨西哥地鐵拉薩站近期爆出公然不雅事件，兩名Movistar電信公司的員工被發現在地鐵站內發生關係，正好被路過的治安人員抓包拍下，影片上傳網路後，迅速在社群媒體上瘋傳。

郵箱驚見遲來的「古董明信片」 查證發現竟來自121年前

一張明信片可以在郵政系統裡滯留121年？位於英國的矢雲絲房屋協會（Swansea Building Society）員工在16日查收郵件時，竟然收到一張來自121年前的明信片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。