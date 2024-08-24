影／蛋蛋的哀傷...他廁所上一半「下面突劇痛」 竟是馬桶藏蟒蛇

男網友注意觀看！泰國發生嚇人的「蛇咬蛋」事件，當地1名男子早上坐在馬桶如廁，突然感覺到有東西咬他陰囊，痛到伸手查看剛好摸到蟒蛇頭部，驚見牠正用尖牙咬其「蛋蛋」，震驚下他猛力扯開蛇頭，嚇到忘卻痛楚，鮮血四濺。男子「蛋蛋脫困」後，即緊握蟒蛇頸將其扯出，但蟒蛇堅守陣地，他拿起浴室刷狂打蟒蛇，連自己的手都一起打，最終蟒蛇一動不動，他扯出蟒蛇交保安處理再到醫院。

男子報平安表示，由於該蛇無毒，雖然傷口仍留有深深的牙印，但醫生指其睪丸能完全康復，相關照片及影片日前在網上瘋傳。

泰媒報導，當地有男子在社交平台分享指，他8月19日早上10時去廁所，當地不時有蛇藏身馬桶事件，他習慣早上先沖廁再上廁所，初時並無異樣。他坐了一會，突然感覺有東西在咬他「蛋蛋」，「痛得很厲害」。他伸手檢查，竟摸到蟒蛇頭部，驚覺牠正用尖牙咬蛋蛋。泰男立即起身猛力扯蟒蛇頸，好讓牠鬆開蛋蛋，由於當時極度震驚，幾乎忘卻痛楚，當場鮮血四濺。

蛋蛋「脫困」後，泰男大力捏住蛇頭，想把牠從馬桶扯出來，但無論怎拉都拔不出，他拿起身旁的浴室刷不停拍打蟒蛇。因為過度驚慌和憤怒，他忘了自己仍用手緊握蛇頸，結果每打蛇一下，變相不停在打自己的手，但當時他忘記痛楚，打到蟒蛇靜止不動再慢慢將牠拉出。泰男將蟒蛇放在地上，趕緊打給保安要求派員捉蛇，並致電住在附近的朋友送他入院。

原PO上傳2部影片，其中1部他捏緊蛇頭，廁板及馬桶內部染有血漬，地上有不少鮮血。另一段影片，原PO想將蛇拔出來不果，蛇身有一半仍在馬桶內部。照片所見，蟒蛇被打到失去意識，但仍「半條蛇」插在馬桶內，地上鮮血四濺，泰男用水沖刷地上鮮血，並將扯出的蛇放置到馬桶旁邊。

泰男交代指，「別擔心我的蛋蛋，他們很好」，萬幸的是該蛇無毒，驗血後一切正常，雖然傷口仍留有牙印，但醫生保證其睪丸能完全康復。

事件震撼網友，紛紛提醒下雨天上廁所前要小心，更有不少當地男網友稱看完不敢上廁所。

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文章授權轉載自《香港01》