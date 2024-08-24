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不想結婚！女氣炸拿菜刀「砍下體」 男友爆血急逃家報警

香港01／ 撰文：夏洛特
印度1名26歲女子因為男友拒絕與她結婚，竟然用菜刀斬傷男友，甚至割傷他的下體。示意圖／ingimage
印度1名26歲女子因為男友拒絕與她結婚，竟然用菜刀斬傷男友，甚至割傷他的下體。示意圖／ingimage

因愛生恨？印度1名26歲女子因為男友拒絕與她結婚，竟然用菜刀斬傷男友，甚至割傷他的下體。男友奮起反抗，全身染血逃離現場，並在醫院接受治療後，報警舉報女友傷人。目前印度警方已立案調查事件，暫時無人被捕。

綜合印媒報導，事發於8月16日下午，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）塔那區（Thane）1名26歲女子涉嫌用刀傷害31歲男友。當日女子在位於皮文迪（Bhiwandi）的住所內從廚房抽出刀具向男友揮刀，並割傷男友下體。

男子浴血逃離現場，到醫院治療傷勢後報警，以傷害罪控告女友。女方起初曾辯稱是男子試圖性騷擾她，為自保她才用刀割傷對方。而根據男子口供，警方指女子是因為男友拒絕與她結婚，故以刀傷人。

目前，當地警方已以《印度刑法典》第118條「故意造成傷害或使用危險武器、手段造成嚴重傷害」立案，不過案件仍在調查中，暫時無人被捕。

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文章授權轉載自《香港01》

傷害罪 印度 男友 結婚

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